Paola Jara vive uno de los capítulos más significativos y emotivos de su vida: su ilusión de ser madre de su primera hija, Emilia. La reconocida artista de música popular compartió en sus redes sociales las imágenes más recientes de su embarazo, recordando que a su embrazo le queda poco.

Paola Jara dejó la duda a sus seguidores de cuándo nace Emilia

En una reciente publicación, Paola Jara compartió con sus seguidores varias imágenes en las que muestra cómo se ha disfrutado el embarazo de su hija Emilia a sus 42 años, manifestando que esta etapa fue muy rápida para ella y que le queda muy poco para conocer a su primera hija.

Además de las tiernas imágenes, donde se le ve feliz luciendo su barriguita al lado de su esposo y también cantante Jessi Uribe, Paola Jara dejó en duda a sus fans sobre la posible fecha de su embarazo, revelando que la cuenta regresiva ya inició para tener entre sus brazos a su anhelada Emilia:

“Yo sé que estoy muy intensa, pero es que no toda la vida estás embarazada 🤭♥️😍🤰y ya son mis últimos días con mis curvas más poderosas.”

Paola Jara y Jessi Uribe compusieron tierna canción para su hija Emilia

Además de este clima de alegría y expectativa, la pareja debutó musicalmente con “Emilia”, el sencillo que le da nombre a su hija. El lanzamiento, que llegó el pasado 6 de noviembre, funciona como una carta de amor y esperanza para su bebé.

En entrevistas sobre el sencillo, Jessi Uribe explicó que la canción nació de su deseo de inmortalizar este momento: “La compusimos los dos. Yo empecé con la idea y Pao añadió su parte”, explicó durante un vivo en Instagram. Por su parte, Paola Jara describió el tema como una melodía cargada de ternura y gratitud, escrita con el corazón para su pequeña.

Paola Jara ha revelado cómo el embarazo ha cambiado su vida

Este embarazo no ha sido fácil para Paola Jara, quien ha revelado a sus seguidores que ha sufrido síntomas como acidez, resequedad y acné severo, además de fuertes emociones; no obstante, la emoción por ser madre la ha llevado a sobreponerse a las adversidades de este estado, el cual se ha gozado de principio a fin.

En sus redes, la cantante ha compartido imágenes desde sus primeros meses hasta la actualidad: videos en conciertos mostrando su pancita, fotos en la playa y momentos familiares que llenan de calidez a sus seguidores.

Este emocionante cierre de embarazo combina la expectativa del nacimiento de Emilia con el lanzamiento de una canción que ya está tocando corazones, confirmando que Paola Jara y Jessi Uribe están listos para recibir a la nueva integrante de la familia acompañada de música, amor y gratitud.