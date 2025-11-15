“Se pelean por cuidarla”, Paola Jara reveló quiénes la han cuidado en su embarazo

La famosa cantante de música popular, Paola Jara, está a días de dar a luz, pues desde que se conoció que están a la espera de Emilia, su primera hija junto a Jessi Uribe, sus seguidores no han perdido detalles de su proceso de gestación.

¿Cuándo nace la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

El pasado 17 de octubre, Jessi Uribe estuvo en entrevista en el programa matutino ‘Buen día, Colombia’, en donde reveló varios detalles sobre el embarazo de su esposa, Paola Jara, entre ellos la posible fecha de nacimiento de Emilia.

De acuerdo con el cantante de música popular, para esa fecha, solo faltaban 30 días para que su amada hija llegue a este mundo, o sea, los artistas están a pocos días e incluso a horas de conocer a Emilia.

Por lo pronto, ambos cantantes han estado revelando detalles de su embarazo a sus seguidores, quienes han estado al tanto de esta etapa que viven los enamorados, ya que concebir a Emilia no fue un proceso fácil para ellos.

Los perros de Paola Jara se convierten en sus enfermeros personales. (Buen dóia, Colombia)

¿Qué otros detalles se saben sobre el embarazo de Paola Jara?

Entre otros detalles dichos por Jessi Uribe en la entrevista para Buen día, Colombia; el artista reveló que Paola Jara no quería ser mamá, ya que nunca estuvo en sus planes, “hasta que llegó él a su vida”, así mismo, contó que no fue fácil concebir un hijo, ya que pasaron por varias cosas para poder lograrlo.

En cuanto a su proceso de gestación, Jessi confesó que para eso días de la entrevista habían tenido un gran susto que por suerte no pasó a mayores y explicó que Paola sintió contracciones, pero en vez de ir a un médico, prefirieron consultar con la inteligencia artificial.

De acuerdo con la explicación del cantante, el dolor lo sintió a las 3 am y por eso no quisieron alarmarse e ir un doctor y la respuesta de la inteligencia artificial les dio tranquilidad.

La tierna batalla entre los pomeranias de Paola Jara. (AFP / Frazer Harrison)

¿Quiénes han cuidado a Paola Jara durante su embarazo?

De acuerdo con lo revelado por Paola Jara a través de sus historias, sus dos pomeranias han cuidado de ella durante su embarazo y, de hecho, se han peleado por hacerlo, pues cada uno quiere la atención de la cantante, quien ahora cuenta con una compañía más para ellos.