Valentina Taguado hace llorar a Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025, ¿qué le dijo?

Claudia Bahamón genera un emotivo momento en Masterchef Celebrity que lleva a Valentina Taguado a dedicarle unas palabras a Michelle Rouillard

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Valentina Taguado y Michelle Rouillard
Valentina Taguado reconoció varias cualidades de Michelle Rouillard antes del reto de eliminación. (Foto del Canal RCN)

La tensión en la cocina está al límite. Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Pichingo se preparan para el reto de eliminación más decisivo de la competencia, el que definirá quiénes se convertirán en los semifinalistas que se jugarán todo por alcanzar la gran final.

Valentina Taguado le hace una sentidad dedicatoria a Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity 2025

Antes de encender fogones, la presentadora Claudia Bahamón sorprendió a los participantes con una dinámica cargada de emociones: les pidió que dedicaran unas palabras sinceras a compañeros a quienes nunca se habían dirigido de esa manera. El momento se convirtió en una catarsis colectiva, donde las lágrimas y las sonrisas se mezclaron en un ambiente de gratitud y compañerismo.

Uno de los instantes más conmovedores lo protagonizó Valentina Taguado, quien, entre lágrimas, se dirigió a Michelle Rouillard con un mensaje que dejó a todos sin palabras:

“Es dulce, es muy chistosa, es peor que Raúl, está loca, es entregada, es profesional... Si yo me fuera, sé que hay muy buenos cocineros, pero mi caballito sería Michelle para que ganara. De verdad te admiro mucho... se nota lo tenaz que eres.”

La declaración emocionó profundamente a Michelle, quien respondió con voz entrecortada:

“No pensé, en lo absoluto, que me fueras a decir esto hoy, que me haces llorar de todo lo que me dices. Te agradezco infinitamente la oportunidad de conocerme.”

Este intercambio reflejó la conexión que se ha tejido entre los participantes, más allá de la competencia, un ejemplo de ello fueron las palabras que también le dedicó Violeta Bergonzi a su compañera Alejandra Ávila, a quien reconoce como un tesoro que encontró en la competencia.

La competencia continúa y hoy se conocerán los nombres de los semifinalistas

Tras abrir su corazón, los cocineros se secaron las lágrimas y se enfocaron en lo que viene: un reto de eliminación que pondrá a prueba técnica, creatividad y temple bajo presión.

El desafío no será sencillo. Aunque es un reto libre, cada uno deberá demostrar por qué merece un lugar en la semifinal, enfrentándose a dos preparaciones de sal y de dulce, con 75 minutos en sus manos. La tensión se respira en cada rincón del set, mientras los jueces observan con mirada crítica y esperan platos que sorprendan.

Con emociones a flor de piel y la presión al máximo, este capítulo promete ser uno de los más intensos de la temporada. ¿Quiénes lograrán superar el reto y seguir en la carrera hacia la gran final? Solo el sabor, la técnica y la pasión decidirán el destino de estos cinco cocineros.

