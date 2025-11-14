Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Alejandra Ávila, primera semifinalista de MasterChef Celebrity 2025! Así reaccionó al entrar al TOP 5

Alejandra Ávila obtuvo el puntaje más alto del día y se convirtió en la primera semifinalista de MasterChef Celebrity Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alejandra Ávila se emociona.
Alejandra Ávila se emociona hasta las lágrimas tras convertirse en la primera semifinalista de MasterChef Celebrity 2025. (Foto Canal RCN)

La jornada en MasterChef Celebrity Colombia estuvo marcada por una exigente prueba y una carga emocional significativa.

Alejandra Ávila alcanza el top 5.
Alejandra Ávila se convierte en la primera cocinera del top 5 de MasterChef Celebrity Colombia 10 años. (Foto Canal RCN)

Los participantes enfrentaron una preparación con ingredientes del campo colombiano para rendir homenaje, precisamente, a los campesinos del país.

Con la despensa abierta y 60 minutos en el reloj, los participantes debían preparar un plato para nueve comensales, incluyendo a los tres jurados.

¿Quién decidió qué cocinaría cada celebridad en el reto?

La particularidad del reto estuvo en que Michelle Rouillard fue la encargada de asignar un ingrediente específico a cada compañero, lo que obligó a los cocineros a construir sus recetas en torno a ese producto principal.

“Uno también lo merece”, expresó Alejandra Ávila.

Alejandra Ávila logró adaptarse con eficacia y presentó una propuesta sólida que recibió el puntaje más alto del día: 8.9.

Este resultado le otorgó dos cucharas doradas, que se suman a la que ya tenía, alcanzando un total de tres.

¿Alejandra Ávila ya está en la semifinal de MasterChef Celebrity Colombia?

Con este rendimiento, se convirtió en la ganadora del reto, aseguró su lugar en el top 5 y se posicionó como la primera semifinalista de la temporada.

Su plato fue valorado por su sabor, presentación y coherencia con el propósito del reto.

La reacción en la cocina fue inmediata. Alejandra se mostró visiblemente emocionada y sus compañeros la felicitaron por el logro.

Con su cupo asegurado, Alejandra marca el inicio de la fase más exigente del programa.

Su desempeño representa un punto de quiebre en la competencia, donde cada preparación será clave para definir el camino hacia la final.

El capítulo de hoy dejó claro que el nivel está más alto que nunca. Alejandra ya tiene su lugar entre los mejores, mientras el resto de los cocineros deberán demostrar que también están listos para llegar hasta la semifinal.

A medida que se acerca la gran final, programada para el 25 de noviembre, el ambiente se vuelve más competitivo.

Las emociones están a flor de piel, y cada preparación será observada con mayor rigurosidad por parte del jurado.

Alejandra Ávila sorprende a los jurados.
Alejandra Ávila gana el reto acumulando tres cucharas doradas. (Foto Canal RCN)
