Alejandra Ávila se gana la cuchara dorada en el reto, pero rompe en llanto por Violeta Bergonzi

Las lágrimas llegaron antes que la cuchara dorada. Alejandra Ávila se convirtió en la ganadora del reto de repostería en MasterChef Celebrity Colombia, pero su reacción no fue de alegría.

Alejandra Ávila siente que no merece ser la ganadora de la cuchara dorada. (Foto Canal RCN)

En lugar de celebrar, Alejandra rompió en llanto, convencida de que el mérito no era suyo.

Michelle Rouillard, quien había ganado una ventaja en el reto anterior, pudo intercambiar a dos participantes para que terminaran el postre iniciado por el otro.

Eligió a Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, quienes debieron asumir la preparación ajena en plena ejecución.

¿Qué pasó entre Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi?

Violeta había comenzado a preparar unos canolis, una receta que había practicado en varias ocasiones.

Sin embargo, al ser intercambiada, no pudo terminarlos. Alejandra recibió esa preparación a medio camino y logró completarla con éxito.

El resultado se conoció en este capítulo: los jurados decidieron que el mejor postre fue el presentado por Alejandra Ávila, quien se llevó la cuchara dorada.

Aunque el reconocimiento era suyo, Alejandra no lo vivió como un triunfo. Entre lágrimas, expresó que sentía que el mérito debía ser de Violeta, quien había ideado el postre y trabajado en su base.

Los jurados intentaron consolarla, recordándole que MasterChef Celebrity es una competencia y que debía pensar en avanzar sin mirar atrás.

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi ante el resultado de los jurados?

Violeta también se mostró conmovida. Reconoció que era triste e injusto no llevarse la cuchara dorada, especialmente porque había practicado con su hija la masa de los canolis muchas veces. Aun así, aceptó la decisión con madurez, aunque no pudo evitar llorar.

Además, los jurados fueron claros y valoraron ejecución final del postre, sin desconocer el trabajo previo de Violeta.

Con esta victoria, Alejandra Ávila suma su primera cuchara dorada de este ciclo a su marcador y se consolida como una de las figuras más fuertes de cara a las semifinales del programa.

Aunque el sabor del triunfo fue agridulce, Alejandra Ávila demostró que en MasterChef Celebrity Colombia no solo se cocina con técnica, sino también con corazón.

Su reacción sincera ante la victoria evidenció el respeto por el trabajo de su compañera y la sensibilidad con la que vive cada reto.