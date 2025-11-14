Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Patricia Grisales rompió el silencio sobre su relación con el chef Jorge Rausch: "Le tenía miedo"

Patricia Grisales sorprendió al contar lo que sentía por el chef Jorge Rausch antes de entrar a MasterChef Celebrity Colombia.

Patricia Grisales sorprendió a sus seguidores al revelar un detalle desconocido sobre su experiencia en MasterChef Celebrity Colombia 2025.

A través de una historia en Instagram, la actriz confesó lo que sentía por el chef Jorge Rausch antes de conocerlo.

¿Qué reveló Patricia Grisales sobre Jorge Rausch?

A través de una historia en su Instagram, Patricia publicó una imagen en la que aparece recibiendo el característico ‘cachete’ de Jorge Rausch, un gesto simbólico dentro del programa que representa reconocimiento por el plato presentado en el atril.

Junto a la imagen, escribió un mensaje en el que admitía haber sentido miedo del chef antes de conocerlo, lo que generó sorpresa entre sus seguidores.

La confesión llegó días después de su salida del programa.

“Confieso que le tenía susto. Pero detrás de esa fachada hay un gran ser. Gracias”, escribió Patricia Grisales en su publicación.

El gesto de Patricia Grisales no pasó desapercibido para el chef Jorge Rausch. Tras la emotiva publicación, Rausch decidió repostear la historia en su cuenta oficial, acompañándola con un emoji de corazón.

¿Cómo fue el paso de Patricia Grisales por MasterChef Celebrity Colombia?

Patricia fue eliminada de la competencia el 5 de noviembre, tras un reto libre en el que compitió contra Carolina Sabino y Violeta Bergonzi.

Su plato presentó errores técnicos que le costaron la permanencia, convirtiéndola en la eliminada número 13 de la temporada.

Aunque no llegó a la final, su participación dejó una huella emocional en el programa y en la audiencia.

La publicación, en donde confesó el temor inicial que sentía hacia el chef Jorge Rausch, reveló una faceta poco conocida de su experiencia en el reality y generó empatía entre sus seguidores.

Su paso por MasterChef Celebrity fue más que una competencia culinaria: fue una experiencia de crecimiento personal, de conexión emocional y de exposición a un entorno exigente que supo enfrentar con valentía.

Patricia Grisales se despidió del programa dejando una imagen de respeto, entrega y humanidad y coronada como la “reina de la sazón”.

Con la salida de Patricia y la reciente eliminación de Raúl Ocampo, el programa entra en su fase más exigente.

Actualmente, solo quedan seis celebridades en competencia, quienes luchan por un lugar en la gran final.

El uso de la filipina, símbolo de excelencia dentro del programa, ya ha sido otorgado a Valentina Taguado, Pichingo, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi.

La gran final de MasterChef Celebrity será el 25 de noviembre, según confirmó el Canal RCN.

Aunque Patricia Grisales ya no forma parte de la competencia, su confesión sobre el chef Jorge Rausch siguen generando conversación de su paso por la cocina más famosa del mundo.

