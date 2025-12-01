Valentina Taguado confiesa lo que siente por Claudia Bahamón en el programa ¿Qué hay pa' dañar?

En la emisión del programa ¿Qué hay pa’ dañar?, que Valentina Taguado conduce junto a Johana Velandia en el Canal RCN, la locutora y creadora de contenido compartió un momento muy especial vivido junto a Claudia Bahamón.

Valentina Taguado acompañó a Claudia Bahamón en su condecoración en el Congreso de la República. (Foto Canal RCN)

¿Por qué Valentina Taguado acompañó a Claudia Bahamón al Congreso de la República?

Claudia Bahamón fue condecorada en el Congreso de la República por su labor en la protección ambiental, la educación ecológica y la promoción de prácticas sostenibles en Colombia.

Taguado, quien actualmente se encuentra en el top 6 de MasterChef Celebrity Colombia 2025, no dudó en acompañarla en este momento tan importante.

La ceremonia, que tuvo lugar el 11 de noviembre, reconoció el trabajo constante de Bahamón en causas medioambientales, una faceta que ha desarrollado paralelamente a su carrera en la televisión.

Valentina resaltó el impacto del discurso de Claudia, su coherencia profesional y la dedicación con la que ha impulsado iniciativas ecológicas en el país.

Para la locutora, ese reconocimiento era más que merecido, no solo por lo que representa en el ámbito público, sino por el ejemplo que da a su comunidad digital.

Aunque ambas han compartido pantalla en MasterChef Celebrity, su vínculo va más allá de las cocinas.

Su relación con Bahamón se ha mantenido en un plano de respeto y admiración mutua.

En ¿Qué hay pa’ dañar?, Valentina habló de la admiración que siente por Claudia como profesional y como persona.

La describió como una mujer íntegra, comprometida y profundamente consciente de su rol como figura pública.

¿Cómo ha sido el paso de Valentina Taguado por MasterChef Celebrity Colombia?

Con la gran final de MasterChef Celebrity el 25 de noviembre, Valentina Taguado se mantiene en el top 6 junto a Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Pichingo.

Su paso por el reality ha estado marcado por momentos emotivos, como la reciente eliminación de Raúl Ocampo que la llevó a las lágrimas.

Además de los retos culinarios, Valentina ha demostrado una sensibilidad especial por los vínculos que construye dentro y fuera del programa.

Valentina Taguado como creadora de contenido y participante en uno de los realities más vistos del país, ha reafirmado su interés por apoyar causas que generen impacto positivo.

Su presencia en el Congreso no fue solo un gesto de amistad, sino también una muestra de compromiso con los valores que ambas comparten.