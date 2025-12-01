El beso entre Yina Calderón y Maluma vuelve a ser viral en redes sociales más de una década después

Hay recuerdos que no se borran, y otros que internet se encarga de revivir.

Yina Calderón y Maluma se vuelven tendencia por video del 2013. (Foto de Yina Calderón - Canal RCN) (Foto de Maluma - John Nacion/AFP)

Uno de ellos es el inesperado beso entre Yina Calderón y Maluma en el reality Protagonistas de Nuestra Tele del Canal RCN, emitido en 2013.

El momento, que en su época generó revuelo por lo espontáneo y polémico, ha vuelto a circular en redes sociales, generando miles de reacciones entre quienes lo recuerdan y quienes lo descubren por primera vez.

¿Cómo ocurrió el beso entre Yina Calderón y Maluma en televisión nacional?

Durante su participación en el reality, Yina Calderón confesó abiertamente su obsesión por el cantante paisa, quien en ese entonces comenzaba a consolidarse como figura del reguetón colombiano.

Cuando Maluma fue invitado al programa, Yina no dudó en acercarse y, en medio de la emoción, le dio un beso en la boca frente a las cámaras.

El gesto fue tan inesperado que quedó registrado como uno de los momentos más recordados del programa.

¿Qué opinan los internautas sobre el beso entre Yina Calderón y Maluma?

Los internautas lo tomaron con humor, recordando la espontaneidad de Yina y la sorpresa de Maluma.

Además, muchos seguidores de Maluma señalaron el beso con Yina como el momento más “humilde” en la carrera del artista.

El video no solo ha generado nostalgia entre quienes vieron el programa en su momento, sino que también ha despertado curiosidad entre nuevas generaciones que no conocían este episodio de la vida pública de Maluma y Yina.

Maluma, hoy convertido en artista global con giras internacionales y colaboraciones con estrellas de talla mundial, vivió en ese entonces uno de sus primeros momentos virales en televisión nacional.

Yina Calderón, por su parte, ha mantenido una presencia constante en redes sociales, combinando su faceta como empresaria, influencer y figura mediática con una estrategia que siempre apuesta por lo polémico y lo inesperado.

El beso, más allá de la controversia que generó en su momento, se ha transformado en un símbolo de cómo la televisión y las redes pueden entrelazarse para revivir momentos que marcaron a una generación.