El jurado no pudo elegir un ganador y MasterChef quedó en suspenso ¿Qué sucedió?

En esta ocasión, el capítulo de MasterChef Celebrity dejó una mezcla de tensión, sorpresa y desconcierto entre los seis participantes, quienes vivieron uno de los momentos más inciertos de toda la temporada.

Después de un reto lleno de obstáculos, cambios de estaciones, ingredientes difíciles y recetas asumidas a mitad de camino, llegó la esperada evaluación de los postres que terminó convirtiéndose en un momento de suspenso.

¿Cómo les fue a los participantes en la evaluación del jurado para el reto de repostería en MasterChef?

Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Michelle Rouillard se enfrentaron a uno de los giros más bruscos del reto cuando tuvieron que intercambiar recetas en plena preparación, lo que las obligó a ajustar técnicas, sabores y tiempos sin margen de error.

A esto se sumó la dificultad de trabajar con ingredientes inusuales para la repostería, como la berenjena, el zapallo o la zanahoria, lo que convirtió cada postre en un verdadero experimento hasta para la misma Belén Alonso.

Aun así, cada uno de los seis participantes logró llegar al final del tiempo con una propuesta completamente diferente, lo que dejó a los jurados Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch ante un panorama complejo, pues todos habían logrado sorprenderlos de alguna manera.

¿Por qué Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch no pudieron elegir a los ganadores de las cucharas doradas en MasterChef Celebrity?

Cuando los chefs comenzaron la evaluación, el asombro fue creciendo plato tras plato, pues por un lado, el postre de Michelle Rouillard, aunque sencillo, destacó por estar perfectamente balanceado en dulce y sabor, lo que generó aprobación inmediata.

El plato que comenzó siendo de Violeta y terminó en manos de Alejandra Ávila obtuvo uno de los elogios más potentes de la noche: los jurados lo describieron como un sabor “mágico”, sorprendidos por la delicadeza de los contrastes en sabor y emplatado.

La evaluación dejó en suspenso los resultados tras la compleja noche de postres del top 6. Foto Canal RCN

Valentina Taguado también impresionó, incluso cuando Nicolás mencionó que el dulce estaba un poco arriba, sin embargo, el resultado final fue catalogado como delicioso.

En el caso del postre que inició Alejandra y terminó ejecutando Violeta, la sorpresa se centró en la berenjena, por lo que los jurados confesaron que no podían identificar su sabor, lo cual es un logro enorme considerando lo difícil que es trabajar este ingrediente en preparaciones dulces.

Carolina Sabino presentó un plato que, según los jurados, pudo tener un emplatado más elaborado, pero brilló por su sabor gracias al manejo preciso de la remolacha.

Finalmente, Pichingo cerró el ciclo con un postre donde la zanahoria fue la protagonista y aunque la presentación no fue la más llamativa, el sabor conquistó por completo a los chefs.

La situación se volvió tan reñida que, por primera vez en la temporada, los jurados reconocieron que no podían tomar una decisión inmediata, pues la calidad general superó todas las expectativas.

¿Qué sucedió finalmente con los ganadores del reto en MasterChef Celebrity?

Claudia Bahamón anunció la decisión más inesperada, los participantes tendrían que irse a dormir sin saber quiénes eran los ganadores de las dos cucharas doradas, un veredicto que quedaría suspendido hasta el próximo capítulo.

Los postres de Alejandra, Violeta y Michelle generaron elogios y dudas en el jurado de MasterChef Celebrity. Foto Canal RCN

Los participantes quedaron en silencio por segundos y por primera vez, MasterChef Celebrity cerró un reto sin elegir a los mejores platos del día, dejando a los participantes, y a la audiencia, atrapados en una espera que promete un desenlace lleno de emoción e incertidumbre.

La intriga quedó servida, y ahora solo queda descubrir quiénes se llevarán las cucharas doradas cuando la historia continúe en el siguiente episodio.