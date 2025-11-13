La elección de Michelle que incomodó a Alejandra en MasterChef: "¡Puedo desmayarme!

Hoy en MasterChef Celebrity, los seis participantes se lanzan a un emocionante reto de repostería en el que tendrán que trabajar con ingredientes poco comunes, como la berenjena y el zapallo, lo que promete platos inesperados y creativos.

Este capítulo no solo se trata de cocinar, sino de ver cómo los participantes se enfrentan a la presión y a la competencia entre ellos.

¿Cómo ayudará la chef Belén Alonso a los participantes en el reto de repostería de MasterChef Celebrity?

La chef Belén Alonso estará presente para guiar y apoyar a los participantes durante este reto con su experiencia, Belén no solo les dará consejos sobre cómo manejar los ingredientes, sino que también estará ahí para motivarlos cuando las cosas se pongan difíciles.

Los participantes podrán disponer de los ingredientes que deseen de la alacena durante el reto y competirán entre sí por dos cucharas doradas que serán entregadas a los dos mejores platos de la noche.

¿Qué sucedió entre Michelle Rouillard y Alejandra Ávila en el reto de MasterChef Celebrity?

La tensión se sintió en el aire, especialmente entre Michelle Rouillard y Alejandra Ávila, pues Michelle fue quien eligió qué ingredientes usará cada uno, lo que añade un giro interesante a la competencia.

Michelle Rouillard cuenta con una ventaja secreta para este reto dulce en MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

Pues en el reto anterior Alejandra le restó tiempo a Michelle y en esta ocasión tomó la revancha, dejando a Alejandra con el ingrediente más complicado, lo que creó un ambiente de rivalidad entre ambas.

¿Cómo afectará la tensión entre Michelle Rouillard y Alejandra Ávila el resultado final del reto en MasterChef Celebrity?

Algunos de los participantes que veían la situación entre Michelle y Alejandra, expresaron que Michelle había comenzado a "jugar" enserio en esta etapa de la competencia por lo que cualquier detalle sería crucial para obtener una de las dos cucharas doradas.

Alejandra recibió el ingrediente más difícil en un momento clave de la competencia, una berenjena. | Foto del Canal RCN.

La combinación de ingredientes inusuales, la guía de Belén y la rivalidad permitirá que cada participante demuestre que puede superar los obstáculos y presentar un plato que impresione a los jurados en este ciclo de la competencia en MasterChef Celebrity.