Sofía Avendaño reveló por qué no usa blusas sin mangas: "No puedo borrarlo"

Sofía Avendaño, una de las creadoras de contenido más seguidas del panorama digital colombiano, sorprendió a sus seguidores al responder una duda que muchos le habían enviado en repetidas ocasiones: ¿por qué casi nunca usa blusas sin mangas o prendas que dejen ver sus brazos? Aunque esta pregunta parecía simple, la influencer decidió abordarla con total honestidad y explicar la relación que tiene con su propio cuerpo, con sus tatuajes y con su estilo personal.

A través de sus historias de Instagram, Sofía abrió un espacio íntimo para hablar de algo que ella misma describe como una preferencia estética más que un complejo. Y aunque varios seguidores han expresado que les encantan sus tatuajes, ella contó que prefiere una forma distinta de expresarse a través de la moda.

¿Qué motivó a Sofía a hablar de su estilo y de la forma en la que usa sus outfits?

La conversación surge luego de que cientos de seguidores comenzaran a notar que, sin importar la temporada o la ocasión, Sofía casi siempre opta por camisetas de manga larga, chaquetas, sacos o prendas que cubren la mayor parte de sus brazos. Esto despertó curiosidad, especulaciones y mensajes constantes, razón por la cual decidió aclarar el tema para evitar más confusiones.

Sofía mencionó que no existe ningún motivo médico, emocional o relacionado con inseguridades profundas. Lo que realmente ocurre es que se siente más alineada con un estilo que prioriza comodidad, sobriedad y una estética que para ella resulta más coherente con lo que quiere proyectar en redes. Según contó, mostrar o no sus brazos no es una gran decisión ni un acto simbólico; simplemente es parte de su forma de vestir y de sentirse auténtica.

¿Cuál es la relación de Sofía con sus tatuajes?

Una de las suposiciones más comunes entre sus seguidores era que Sofía había dejado de mostrar sus brazos porque tenía intención de borrar sus tatuajes o porque se arrepentía de ellos. Sin embargo, la creadora fue clara al desmentir estas ideas.

Ella disfruta muchísimo de sus tatuajes, los considera parte de su historia, de sus etapas y de su identidad. No planea eliminarlos ni ocultarlos por razones negativas. De hecho, aseguró que le encantan, pero no siente la necesidad de exhibirlos todo el tiempo para validarlos o para cumplir expectativas externas. Para Sofía, los tatuajes son un acompañante de vida, no un accesorio obligatorio que deba mostrarse en cada foto o video.

¿Por qué prefiere no usar prendas sin mangas?

Sofía explicó que su preferencia por la ropa que cubre sus brazos tiene que ver exclusivamente con sentirse cómoda y con la libertad de vestirse como quiere sin presiones del público. No le interesa seguir tendencias que no resuenan con su personalidad, ni sentirse obligada a mostrar partes de su cuerpo solo porque otros consideran que lucen bien.

Su mensaje final fue simple pero poderoso: cada persona tiene derecho a vestir como quiera, a manejar su imagen a su manera y a sentirse segura sin necesidad de justificar cada decisión. Con esta aclaración, Sofía Avendaño dejó claro que la autenticidad siempre pesará más que la aprobación externa, y que su estilo seguirá evolucionando sin perder su esencia.