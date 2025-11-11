Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi reveló por qué no podrá volver a ser mamá tras una delicada condición médica

Violeta Bergonzi compartió detalles sobre el diagnóstico que la llevó a tomar una decisión definitiva sobre su maternidad.

Violeta Bergonzi habla sobre sus afectaciones médicas.
Violeta Bergonzi rompe el silencio sobre sus operaciones estéticas y médicas. (Foto de Violeta Bergonzi - Canal RCN) (Foto de los médicos - Freepik)

Violeta Bergonzi publicó en su cuenta de Instagram un video donde comparte con sus seguidores el procedimiento médico que deberá enfrentar.

Violeta Bergonzi confiesa que no puede tener más hijos.
Violeta Bergonzi explica el por qué no puede tener más hijos. (Foto Canal RCN)

Luego de haberse realizado una lipectomía para retirar el exceso de piel tras el embarazo, la presentadora reveló que padece una condición llamada istmocele, una complicación derivada de una cesárea mal cicatrizada internamente.

Esta afección le ha provocado sangrado irregular, dolor persistente y molestias que no desaparecieron con el tiempo.

La situación se suma a un historial quirúrgico extenso. Desde los 20 años, Violeta se ha sometido a una mamoplastia, una liposucción y una rinoplastia. A esto se suman dos cesáreas, ya que no pudo tener a sus hijos por parto natural.

Aunque muchas de sus intervenciones anteriores fueron estéticas, esta nueva cirugía responde a una necesidad médica urgente.

“Porque claro… una piensa que ya con la cesárea tuvo suficiente, ¿no?
Pues resulta que no. Mi cuerpo decidió que necesitaba una secuela… versión extendida: otra cirugía”, escribió Violeta Bergonzi en su publicación.

¿Qué es el istmocele condición padecida por Violeta Bergonzi?

Según los médicos, el istmocele se presenta cuando la cicatrización interna de una cesárea no se completa adecuadamente, generando una especie de cavidad que acumula flujo y provoca dolor.

En su caso, los síntomas se intensificaron con el tiempo, lo que llevó a los especialistas a recomendar una intervención correctiva.

La decisión de operarse no solo busca aliviar las molestias físicas, sino también prevenir riesgos mayores.

¿Por qué Violeta Bergonzi decidió no tener más hijos?

Durante una entrevista con Lo sé todo, la reconocida presentadora reveló las razones por las que no podrá tener más hijos.

Según contó, en su último parto, su útero no logró contraerse correctamente, lo que representó un riesgo grave para su vida.

Ante la posibilidad de una hemorragia en un futuro embarazo, tomó la decisión de someterse a una cirugía para evitar nuevas gestaciones.

Su esposo apoyó esta determinación, priorizando su bienestar.

Violeta Bergonzi debe someterse a una cirugía por una condición médica.
Violeta Bergonzi debe someterse a una intervención médica tras complicaciones en su último embarazo. (Foto Canal RCN)
