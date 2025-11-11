Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta critica al agropecuario, ex de Aida Victoria Merlano, por su polémico estilo de vida

Nicolás Arrieta lanzó fuertes comentarios sobre el estilo de vida y los negocios del agropecuario, ex de Aida Victoria Merlano.

En días recientes, Juan David Tejada, expareja de la influencer Aida Victoria Merlano, publicó un video en redes sociales donde explicaba cómo ha logrado sostener su estilo de vida de lujo.

¿Qué dijo Juan David Tejada sobre su estilo de vida?

Tejada aseguró que sus ingresos provienen de inversiones en mercados financieros, y que cuenta con asesoría especializada para manejar sus movimientos económicos.

La declaración no tardó en generar reacciones, especialmente por parte de Nicolás Arrieta, creador de contenido conocido por su tono frontal y crítico.

Arrieta, quien fue confirmado como el primer participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026, utilizó sus redes para cuestionar la veracidad del modelo financiero que promueve Tejada.

A través de sus historias en Instagram, Arrieta arremetió contra Tejada, señalando que ese tipo de inversiones digitales son presuntamente estafas y que incluso están prohibidas en varios países europeos.

“Este man, donde ustedes lo ven, no sabe ni sumar”, expresó Nicolás Arrieta en su publicación.

Además, Arrieta reveló que le parece contradictorio que Tejada hable de tener dinero mientras le cobra a Aida la mitad de unas publicidades que hicieron juntos.

¿Qué riesgos advierte Arrieta sobre seguir consejos financieros del agropecuario en redes?

También advirtió a sus de no seguir los consejos financieros del agropecuario, calificando sus métodos como riesgosos y engañosos.

La polémica ha causado revuelo en las redes, donde los seguidores de ambos han tomado posiciones divididas.

Mientras algunos defienden el derecho de Tejada a invertir como desee, otros respaldan la postura crítica de Arrieta, quien ha insistido en que se debe tener cuidado con los modelos de negocio que prometen riqueza rápida sin fundamentos sólidos.

Arrieta, conocido por su contenido de denuncia y sátira, ha sido enfático en que este tipo de negocios pueden poner en riesgo el dinero de personas que buscan mejorar su situación económica.

En países como España y Alemania, ciertas plataformas de inversión han sido prohibidas por operar sin regulación o por estar vinculadas a esquemas piramidales.

Por ahora, Juan David Tejada no ha respondido directamente a las acusaciones de Nicolás Arrieta.

