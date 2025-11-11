Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Expareja de Aida Victoria Merlano recibió críticas por comer perro caliente con camiseta de lujo

Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, fue grabado en una escena que desató críticas y memes en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Ex de Aida Victoria Merlano revoluciona las redes al comer perros calientes de 6mil pesos.
Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, es criticado por comer perros calientes baratos. (Foto de Aida Victoria Merlano - Canal RCN) (Foto del vaquero - Freepik)

El agropecuario, ex de Aida Victoria Merlano, fue grabado en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El agropecuario es criticado por llevar ropa costosa mientras come perros calientes callejeros.
El agropecuario es criticado por los internautas por comer comida barata con ropa costosa puesta. (Foto de Aida Victoria Merlano - Canal RCN) (Foto del vaquero - Freepik)

Mientras Juan David Tejada compraba perros calientes, se le acercó una persona y le lanzó una frase que ha resonado entre los internautas.

El momento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok e Instagram, generando comentarios, memes y reacciones que no tardaron en escalar.

La escena, aparentemente casual, reactivó la conversación sobre el estilo de vida que el agropecuario proyecta en redes.

¿Cómo se ha construido la imagen pública del agropecuario?

Aunque Juan David Tejada ha asegurado que sus ingresos provienen de inversiones en mercados financieros, muchos usuarios han cuestionado la transparencia de esos negocios.

El contraste entre la prenda costosa y el comentario recibido en plena calle fue interpretado como una crítica directa a esa narrativa de éxito.

“Perrito de 6 mil, camiseta de 20 millones”, expresa la persona que está con Juan David Tejada en la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el video de Juan David Tejada comiendo perro calientes de 6 mil pesos?

El video no solo generó burlas, sino que también trajo de vuelta detalles sobre su separación de Aida Victoria Merlano.

Según se ha comentado en redes, el agropecuario estaría reclamando la mitad de las ganancias obtenidas por campañas publicitarias que realizaron juntos cuando aún eran pareja.

Esta exigencia ha sido vista por muchos como contradictoria, especialmente considerando la imagen de solvencia económica que él proyecta.

la frase que se volvió viral ha sido utilizada como símbolo de lo que muchos consideran una desconexión entre lo que se muestra en redes y la realidad económica de quienes consumen ese contenido.

La contrariedad entre un gasto elevado en ropa y una compra cotidiana como un perro caliente ha sido interpretado como una muestra de que las apariencias no siempre reflejan la estabilidad financiera.

La viralidad del video no solo se debe a la frase que se convirtió en meme, sino al contexto que rodea al agropecuario.

Juan David Tejada ha construido una presencia digital basada en lujo, éxito y seguridad financiera.

Sus publicaciones suelen mostrar caballos de raza, vehículos de alta gama y prendas exclusivas, todo acompañado de mensajes que refuerzan una imagen de independencia económica.

Este estilo de vida ha captado la atención de miles de seguidores, pero también ha despertado dudas sobre la autenticidad de sus ingresos.

Ex de Aida se vuelve viral por frase lanzada por uno de sus acompañantes.
Critican a Juan David Tejada por comer perros de 6 mil pesos con una camisa de varios millones. (Foto de Aida Victoria Merlano - Canal RCN) (Foto del vaquero - Freepik)
