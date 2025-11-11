Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado dedicó un emotivo mensaje a Alejandra Urrea: “Todo lo que está bien en la vida”

Valentina Taguado compartió una emotiva foto con Alejandra Urrea y Johana Velandia tras ¿Qué hay pa’ dañar?

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La emotiva imagen de Valentina Taguado con Alejandra Urrea que conquistó a sus seguidores
Así fue la foto de Valentina Taguado y Alejandra Urrea que causó sensación en redes sociales. (foto: Canal RCN)

Valentina Taguado compartió una emotiva fotografía con su compañera Johana Velandia y la reciente invitada de ¿Qué hay pa’ dañar?, Alejandra Urrea.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre la fama durante el programa ‘¿Qué hay pa’ dañar?’?

Este martes 11 de noviembre, la influencer colombiana Alejandra Urrea estuvo como invitada en el programa matutino, donde protagonizó un divertido momento junto a Valentina Taguado.

La presentadora confesó entre risas que no la conocía personalmente, lo que generó una charla espontánea y llena de humor.

“Soy tan crecida y se me subió la fama”, dijo Valentina entre carcajadas, provocando la risa inmediata de Johana Velandia.

“Espere que gane y verá”, respondió Johana, haciendo alusión a su participación en MasterChef Celebrity. Sin embargo, Valentina replicó bromeando que “ese dinero no le alcanza”.

Durante la conversación, Johana le pidió en tono de humor: “Si usted gana, me puede regalar un marrano grande, de unos 42 años”.

Entre risas, el grupo continuó y finalmente Taguado presentó a la reconocida influencer colombiana.

Por su parte, Alejandra Urrea, que trató de contener la risa ante la espontaneidad del momento, fue elogiada por Valentina: “Aparte de conocerte, que eres divina, hablas bien y eres súper chistosa”.

Urrea se mostró agradecida por el comentario y compartió detalles sobre cómo logró bajar de peso, tema que también generó curiosidad entre las conductoras y los televidentes del programa.

¿Cuál fue la publicación de Valentina Taguado para Alejandra Urrea?

Tras terminar el programa de este martes, la creadora de contenido y presentadora del programa matutino compartió una fotografía de las tres, lo que generó de inmediato la reacción de la fanaticada.

A través de sus redes sociales, Taguado publicó una fotografía junto a Johana Velandia y la invitada Alejandra Urrea, acompañada de un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Todo lo que está bien en la vida”.

Por supuesto que la imagen generó todo tipo de reacciones que no solo elogiaron la belleza de la reciente invitada al programa de la app de Canal RCN sino que también por lo bien que se ven las tres.

