Valentina Taguado reveló qué haría con el premio de MasterChef Celebrity Colombia 2025
Valentina Taguado habló sobre "lo creída que es" y confesó lo que haría con el premio de MasterChef Celebrity Colombia.
MasterChef Celebrity Colombia 2025 está en su recta final, pues ya casi se terminan un ciclo a puertas del top 6, en donde los semifinalistas podrán gozar del uso de la anhelada filipina, un logro que recompensará todas estas semanas de arduo trabajo en la cocina.
¿Quiénes están en el top 7 de MasterChef Celebrity Colombia 2025?
Hasta la fecha, 11 de noviembre, los siete participantes que siguen en la competencia de MasterChef Celebrity Colombia 2025 son Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Pichingo, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila.
De estos participantes, solo uno se salvará de ir al reto de eliminación que definirá el top 6, pues está entre Violeta y Alejandra la persona que estará en el balcón y se convertiría la primera cocinera en hacer parte de los semifinalistas.
¿Cuándo es la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025?
Estos últimos días son cruciales para los cocineros de MasterChef Celebrity Colombia 2025, quienes están disputando un cupo para la gran final de la competencia que está cada vez más cerca.
Precisamente, la gran final del reality de cocina más famoso del mundo llegará a su fin en 14 días, o sea el próximo martes 25 de noviembre.
Aunque todavía quedan siete participantes, se sabe que entre Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila hay un puesto asegurado para el top 6, ya que las dos cocineras se enfrentarán a duelo express para desempatar los últimos retos en donde ambas lograron ganar dos cucharas doradas.
Es decir, en el capítulo 116 de MasterChef Celebrity Colombia, esta noche del 11 de noviembre, se definirá quiénes serán los seis participantes que irán a uno de los últimos retos de eliminación.
¿Qué haría Valentina Taguado si gana MasterChef Celebrity Colombia 2025?
A través de una nueva emisión de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, Valentina Taguado reveló qué haría si se ganara el premio de la competencia, pues lanzó una sátira contestando a quienes le han dicho que la fama la ha cambiado.
Por eso mismo, Johana Velandia dijo con sarcasmo que “Valentina es pesada y que hay que esperar a que gane MasterChef Celebrity Colombia”.
Ante la premisa de su compañera, Valentina se imaginó qué haría de ganarse el premio y reveló que seguiría trabajando, porque no le alcanzaría el dinero ganado.
