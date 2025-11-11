¿Cuándo será la final de MasterChef Celebrity Colombia 2025?, conoce aquí la fecha

Se acerca la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025 , el reality de cocina más importante del mundo que reunió a 22 celebridades para competir por ganarse el puesto del mejor cocinero de la temporada 10 del programa.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es criticado por exponer su privacidad con Carolina Gómez: "No la respeta de ninguna manera"

¿Cuántos participantes quedan en MasterChef Celebrity Colombia 2025?

Hasta este 11 de noviembre, en MasterChef Celebrity Colombia 2025 quedan siete cocineros en la competencia, quienes están deseando llegar al top seis y portar la anhelada filipina, pues es uno de los logros más esperados por los participantes.

En la competencia queda Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Pichingo.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón confirma que está estrenando novio con romántico beso, ¿junto al agropecuario?

Llegar hasta este punto de la competencia no ha sido fácil, sin embargo, los participantes han dado lo mejor de ellos para llegar al top siete y acercarse cada vez más a esa gran final que tiene a los televidentes con muchas expectativas.

¿Cuándo se conoce el próximo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2025?

Para llegar al top 6 en MasterChef Celebrity Colombia 2025, los cocineros se enfrentaron en retos individuales, pero la decisión de los jurados no fue tan fácil ante un empate entre dos participantes.

En el capítulo 115 emitido el pasado lunes 10 de noviembre, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila llegaron a un empate en la competencia, pues el plato de la presentadora fue el que más destaco y junto al igual que su compañera, llegó a tener dos cucharadas doradas.

Ya se tiene la fecha de la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 202. (Foto: Canal RCN)

Ante esta situación, los jurados decidieron que sí o sí deben llegar a un desempate para que una de ellas se salve de ir al reto de eliminación.

La decisión final es que en el capítulo 116, esta noche del martes 11 de noviembre, Violeta y Alejandra se enfrentarán a un duelo express antes del reto de eliminación, para que una de ellas no porte el delantal negro e ingrese directamente al exclamado top 6.

¿Cuándo será la final de MasterChef Celebrity Colombia 2025?

Llegar al top 6 es estar cada vez más cerca de la final de MasterChef Celebrity Colombia 2025, pues al estar hasta este punto de la competencia y portar la filipina, es aproximarse a despedirse de la cocina más importante del mundo.

Esta es la fecha de la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025. (Foto: Canal RCN)

En este sentido, en 14 días, o sea el 25 de noviembre, MasterChef Celebrity Colombia 2025 apagará sus fogones y se despedirá de esta temporada, dejando a un nuevo ganador y por supuesto, dejando una gran experiencia a todos quienes hicieron parte de este sueño de pertenecer a una nueva edición del reality gastronómico.