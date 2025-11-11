Así podrá usar WhatsApp sin mostrar su número: la función que revolucionará la app

WhatsApp se prepara para uno de los cambios más grandes en su historia: la posibilidad de usar la aplicación sin compartir el número de teléfono.

¿Cuál es la nueva función que planea WhatsApp para su aplicación?

Al parecer, pronto no necesitará entregar su número para chatear por WhatsApp. Meta trabaja en una función que permitirá crear y reservar un nombre de usuario para mantener su privacidad y reforzar la seguridad en la app.

Según reveló el portal especializado "WABetaInfo", WhatsApp está a punto de cambiar la forma en la que los usuarios se identifican dentro de la aplicación.

Ya que al parecer, Meta trabaja en una función que permitirá reservar un nombre de usuario personalizado al estilo de Instagram y Facebook.

Este portal revela que la opción ya aparece en la versión beta de WhatsApp para Android (2.25.34.3) y ofrecerá a los usuarios la posibilidad de asegurar su nombre favorito con antelación, evitando así que otra persona lo tome primero.

Meta quiere unificar su ecosistema digital y reforzar la seguridad de las cuentas. (Foto de Freepik)

¿Desde cuándo estará funcionando la nueva función de WhatsApp?

WhatsApp quiere poner fin a la exposición del número personal. La app está probando esta nueva forma de identificación basada en nombres únicos, verificados por Meta, con el fin de evitar suplantaciones y unificar la identidad digital en todas sus plataformas.

Esta función busca reemplazar el intercambio de números de teléfono por identificadores únicos precedidos por el símbolo “@”. Así, bastará con escribir "@usuario" para comunicarse, realizar llamadas o videollamadas sin necesidad de tener a la otra persona en la lista de contactos.

El movimiento de la compañía también responde a su objetivo de integrar la identidad digital en todas sus plataformas. Los usuarios que ya cuentan con un nombre verificado en Facebook o Instagram podrán usar exactamente el mismo en WhatsApp, manteniendo coherencia entre sus perfiles.

¿Cómo podrá elegir el nombre de usuario en WhatsApp?

Aunque todavía no se ha revelado cuándo estará disponible esta función en todos los dispositivos móviles, ya se podrá ir 'apartando' tu nombre único de usuario.

Para reserva tu nombre de usuario se podrá hacer a través de un proceso de verificación a través del centro de cuentas de Meta, en donde se confirmará la propiedad del nombre, el cual tras ser validado quedará asignado de forma exclusiva a tu cuenta de WhatsApp.

Los nombres se irán dando en manera en que la gente los solicite y sean aprobados ya que, después de dárselo a alguien quedará bloqueado para los demás, tal y como pasa en Instagram.

Con esta actualización, WhatsApp no solo pretende hacer más fácil la conexión entre usuarios, sino también reducir los riesgos de suplantación y mantener la coherencia de identidad en todo el universo Meta.