Detienen a actriz de contenido para adultos, sospechosa de la trágica muerte de su expareja

La actriz de contenido para adultos es señalada por la muerte de su expareja, presuntamente para poder tener una relación con su hijastro.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Detienen a Devyn Michaels tras ser la sospechosa de la muerte de su expareja
La actriz de contenido para adultos es sospechosa de la muerte de su expareja. (Fotos: Freepik)

Un nuevo escándalo sacude las redes sociales, luego de conocerse de que una famosa actriz de contenido para adultos fue detenida tras ser señalada como sospechosa de la muerte de su expareja.

¿Quién es la actriz de contenido para adultos detenida por la sospechosa muerte de su expareja?

Se trata de la actriz estadounidense Devyn Michaels, de 45 años, quien fue arrestada por ser la sospechosa de apagar la vida de su expareja sentimental, Jonathan Willette.

De acuerdo con medios estadounidenses, Willette fue hallado sin vida, presentando múltiples lesiones en su cuerpo.

Para las autoridades, Devyn es la principal sospechosa, ya que habría actuado de manera premeditada para cometer lo que describen como el “crimen perfecto”.

¿Cuál fue el móvil que llevó a la actriz Devyn Michaels apagar la vida de su expareja?

Las indagaciones preliminares de las autoridades a cargo del caso de Michaels indican que el principal motivo podría estar relacionado con su hijastro.

Al parecer, la actriz mantenía una relación amorosa en secreto con él, que fue descubierta por el hombre, quien se opuso rotundamente.

Detienen a Devyn Michaels tras ser la sospechosa de la muerte de su expareja
Devyn Michaels llevaba una relación en secreto con el hijo de su expareja. (Foto: Freepik)

Esto habría generado una serie de conflictos intrafamiliares que desembocaron en esta trágica situación.

Por otro lado, la actriz aseguró que actuó en defensa propia, afirmando que Jonathan la había intentado agr3dir de manera inapropiada.

¿Qué opinión dio el hijastro de Devyn Michaels tras los hechos ocurridos?

Deviere Willette, hijo del fallecido, acudió al tribunal para testificar a favor de su madrastra, señalando que su padre tenía conductas inapropiadas hacia la actriz y que, según él, ambos mantenían una relación que llevaba meses en secreto.

Por ahora, las autoridades califican este caso como uno de los más polémicos de los últimos meses debido al triángulo amoroso que desencadenó toda una tragedia.

Cabe resaltar que, aunque este atroz caso ocurrió en agosto de 2023, las investigaciones han determinado que Devyn sería la implicada, lo que llevó a su detención y el inicio de su juicio formal el pasado 5 de noviembre de 2025.

Detienen a Devyn Michaels tras ser la sospechosa de la muerte de su expareja
La actriz Devyn Michaels comenzó un juicio formal el pasado 5 de noviembre. (Foto: Freepik)
