Actriz de ‘La hija del Mariachi’ y de ‘La Pola’ revela que está en la dulce espera: Así lo confirmó

La actriz colombiana Laura Torres, reconocida por su participación en producciones como La hija del Mariachi y La Pola, sorprendió al revelar que está en la recta final de su embarazo.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es criticado por exponer su privacidad con Carolina Gómez: "No la respeta de ninguna manera"

¿Cómo vive Laura Torres su avanzado embarazo?

La intérprete, quien ha mantenido su vida personal con bajo perfil, está próxima a dar la bienvenida a su primer hijo.

Durante varios meses, Laura Torres logró mantener en reserva la noticia, que ahora sale a la luz cuando ya tiene casi ocho meses de gestación.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón confirmó que está estrenando novio con romántico beso, ¿junto al agropecuario?

La artista quien de poco se conoce de su vida privada, lo que hizo que su embarazo pasara desapercibido incluso para muchos de sus seguidores más fieles.

Aunque no compartido fotografías en el post de su embarazo, se conoció que la Laura habría compartido una imagen en sus historias donde presumió su avanzada pancita de gestación.

Con una publicación en redes, la reconocida actriz reveló su avanzado embarazo. (Foto: Freepik)

En su cuenta de Instagram, donde suma más de 160 mil seguidores, la actriz no suele compartir mucho contenido; las pocas publicaciones que hace están relacionadas con su imagen y su trabajo artístico.

¿Quién es el padre del bebé de Laura Torres?

El futuro papá es Mauricio Gonzáles, un arquitecto que ha acompañado a Laura durante esta etapa.

Según se ha sabido, ambos esperan con ilusión la llegada de su hijo, quien será un niño, según lo reveló el periodista Carlos Ochoa en sus redes sociales.

Aunque aún no se ha revelado el nombre del bebé ni el lugar donde nacerá, la pareja vive con emoción esta nueva etapa familiar.

La reconocida actriz, quien ha tenido una carrera constante en televisión con más de quince producciones, ha participado en recordadas producciones como La Pola, La hija del Mariachi y Enfermeras, entre otras.

Laura Torres, de 32 años, compartió elenco con Ana María Estupiñán en La Pola, quien también espera su primer hijo. En la producción, Torres interpretó a Catarina Salavarrieta, la hermana de La Pola y uno de los personajes más recordados de la historia.

Por ahora, los seguidores de la reconocida actriz Laura Torres quedan atentos a conocer en sus redes sociales el nacimiento de su bebé o más detalles de su embarazo.