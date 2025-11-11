La cruda opinión de Yina Calderón sobre la llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke

En la noche del pasado lunes 10 de noviembre, la colombiana Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 llegó a La casa de Alofoke, un reality de la vida en vivo en donde hay participantes de Latinoamérica conviviendo 24/7.

En el formato también está Mariana Zapata, quien llegó hace pocos días a República Dominicana en reemplazo de Valka, otra colombiana que estuvo allí, pero decidió abandonar el show.

¿Cómo fue la llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke?

Melissa Gate ya había llegado el fin de semana a República Dominicana, pero su entrada a La casa de Alofoke fue hasta el lunes 10 de noviembre; mientras ella ingresó, sus compañeros estaban en la sala con la expectativa de la llegada de su nueva compañera.

Cuando entró a la casa, Melissa lo hizo con mucho empoderamiento y tirando sátiras muy directas, pues no dudó en rodear a sus nuevos compañeros y encarar de una vez a Mariana Zapata, quien fue su amiga hasta hace algunos meses.

¿Cuál fue la reacción de Mariana Zapata con la llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke?

Yina Calderón reaccionó a la llegada de Melissa Gate (Foto: Canal RCN)

Mariana Zapata y Melissa Gate entraron en una discusión a los minutos que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia entró al programa, pues expusieron sus diferencias por la razón que terminó con su amistad hace algunos meses.

Como Melissa entró a La casa de Alofoke con un tono de rivalidad hacia Mariana, ella no dudó en responderle y dar su versión de los hechos, específicamente sobre la pauta que Melissa Gate le cobró y que al parecer esto no le gustó a Zapata.

Durante la noche, se habló bastante sobre el tema, hasta Melissa Gate le mostró las pruebas a Alofoke de cómo se dio el chat entre ella y Mariana.

¿Qué dijo Yina Calderón con la llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke?

La reacción de Yina Calderón al saber que Melissa Gate entró a La casa de Alofoke. (Foto: Canal RCN)

A través del superchat de La mansión de Luinny, Yina Calderón se enteró que Melissa Gate entró a La casa de Alofoke y no dudó en reaccionar ante la noticia, pues dijo que “no le importaba” nada de ella, pero, aun así, expresó:

“Recuerden que para que salga Melissa Gate, tiene que estar Yina Calderón y yo no estoy allá”.

Con estas palabras, la empresaria de fajas dejó clara su postura sobre Gate, queriendo decir que Melissa existe por ella.