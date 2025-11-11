Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La cruda opinión de Yina Calderón sobre la llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke

Yina Calderón supo la noticia sobre la llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke y no dudó en revelar su opinión sobre la paisa.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón lanzó indirecta tras la llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke
La reacción de Yina Calderón al saber que Melissa Gate entró a La casa de Alofoke. (Foto: Canal RCN)

En la noche del pasado lunes 10 de noviembre, la colombiana Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 llegó a La casa de Alofoke, un reality de la vida en vivo en donde hay participantes de Latinoamérica conviviendo 24/7.

Artículos relacionados

En el formato también está Mariana Zapata, quien llegó hace pocos días a República Dominicana en reemplazo de Valka, otra colombiana que estuvo allí, pero decidió abandonar el show.

¿Cómo fue la llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke?

Melissa Gate ya había llegado el fin de semana a República Dominicana, pero su entrada a La casa de Alofoke fue hasta el lunes 10 de noviembre; mientras ella ingresó, sus compañeros estaban en la sala con la expectativa de la llegada de su nueva compañera.

Artículos relacionados

Cuando entró a la casa, Melissa lo hizo con mucho empoderamiento y tirando sátiras muy directas, pues no dudó en rodear a sus nuevos compañeros y encarar de una vez a Mariana Zapata, quien fue su amiga hasta hace algunos meses.

¿Cuál fue la reacción de Mariana Zapata con la llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke?

La reacción de Yina Calderón al saber que Melissa Gate entró a La casa de Alofoke
Yina Calderón reaccionó a la llegada de Melissa Gate (Foto: Canal RCN)

Mariana Zapata y Melissa Gate entraron en una discusión a los minutos que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia entró al programa, pues expusieron sus diferencias por la razón que terminó con su amistad hace algunos meses.

Como Melissa entró a La casa de Alofoke con un tono de rivalidad hacia Mariana, ella no dudó en responderle y dar su versión de los hechos, específicamente sobre la pauta que Melissa Gate le cobró y que al parecer esto no le gustó a Zapata.

Artículos relacionados

Durante la noche, se habló bastante sobre el tema, hasta Melissa Gate le mostró las pruebas a Alofoke de cómo se dio el chat entre ella y Mariana.

¿Qué dijo Yina Calderón con la llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke?

Yina Calderón lanzó indirecta tras la llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke
La reacción de Yina Calderón al saber que Melissa Gate entró a La casa de Alofoke. (Foto: Canal RCN)

A través del superchat de La mansión de Luinny, Yina Calderón se enteró que Melissa Gate entró a La casa de Alofoke y no dudó en reaccionar ante la noticia, pues dijo que “no le importaba” nada de ella, pero, aun así, expresó:

“Recuerden que para que salga Melissa Gate, tiene que estar Yina Calderón y yo no estoy allá”.

Con estas palabras, la empresaria de fajas dejó clara su postura sobre Gate, queriendo decir que Melissa existe por ella.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La emotiva imagen de Valentina Taguado con Alejandra Urrea que conquistó a sus seguidores Valentina Taguado

Valentina Taguado dedicó un emotivo mensaje a Alejandra Urrea: “Todo lo que está bien en la vida”

Valentina Taguado compartió una emotiva foto con Alejandra Urrea y Johana Velandia tras ¿Qué hay pa’ dañar?

Feid cocincide con su exnovia en medio de los rumores de su separación. Feid

El reencuentro de Feid con su ex, tras rumores de su separación con Karol G

Se viralizó un video en donde se ve a Feid coincidir con su exnovia, en medio de su supuesta separación con Karol G.

Ex de Aida Victoria Merlano revoluciona las redes al comer perros calientes de 6mil pesos. Aída Victoria Merlano

Expareja de Aida Victoria Merlano recibió críticas por comer perro caliente con camiseta de lujo

Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, fue grabado en una escena que desató críticas y memes en redes sociales.

Lo más superlike

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

El influenciador Yeferson Cossio reveló a sus fanáticos que le dio varicocele como en tres ocasiones.

Detienen a Devyn Michaels tras ser la sospechosa de la muerte de su expareja Viral

Detienen a actriz de contenido para adultos, sospechosa de la trágica muerte de su expareja

Descubre cuándo será el gran estreno de ‘La Sustituta’ Producciones RCN

La Sustituta: descubre cuándo se estrenará la producción de suspenso del Canal RCN que atrapará a todos

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Talento internacional

Escándalo internacional: arrestan al director de Miss Universo México en Tailandia