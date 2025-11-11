Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Melissa Gate a la broma pesada que le hicieron sus compañeros en La casa de Alofoke

Melissa Gate fue víctima de una broma de bienvenida en La casa de Alofoke y su reacción dividió a los fans.

Paola Canastero Prieto
Melissa Gate vivió una broma pesada en La casa de Alofoke
Participantes de La casa de Alofoke sorprendieron a Melissa Gate con una peculiar bienvenida. (Foto: Canal RCN)

Melissa Gate se unió este lunes al reality internacional La casa de Alofoke y desde su llegada ha dado de qué hablar. La expectativa estaba puesta en la reacción tras el reencuentro con su examiga Mariana Zapata.

¿Cuál fue la bienvenida que le dieron algunos participantes de Alofoke a Melissa Gate?

Sin embargo, con su llegada, la influencer colombiana se despertó este martes con una broma pesada de tres de sus compañeros del reality.

En un video que circula en redes sociales se observa a varios participantes del programa muy temprano en la mañana.

Incluso, uno de ellos le pregunta a Mariana Zapata si se unirá a la broma mientras ella realiza su rutina de skincare. En ese momento, alguien comenta: “Le vamos a dar la bienvenida a Melissa”.

Segundos después, tres concursantes entran al cuarto con dos instrumentos musicales y un megáfono con sonido de alarma para despertar a Melissa Gate.

En el clip se les ve alrededor de la cama de la influencer, quien permanece inmóvil con el rostro cubierto.

Mientras tanto, los participantes le cantan: “Gracias, Melissa, por estar aquí aportando tu talento”, y siguen gritando y caminando de un lado a otro por el recinto, donde los demás concursantes aún dormían.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate a la bienvenida de sus compañeros en Alofoke?

Aunque los tres participantes continuaron con la gritería, Melissa Gate no se movió ni respondió a la broma. Su reacción —o falta de ella— generó comentarios divididos en redes sociales.

Algunos internautas celebraron su actitud: “Les salió mal porque Melissa ya está preparada” o “Llegó la reina, que ni les paró bolas. Gracias por darle importancia a la reina”.

Otros, en cambio, recordaron lo que ocurría durante su paso por La casa de los famosos Colombia 2: “Estos no saben que a la reina le molesta que la despierten”.

La llegada de Melissa Gate a La casa de Alofoke no pasó desapercibida. Su tranquila reacción ante la broma de sus compañeros generó sorpresa entre los internautas ya que por la forma de ser de la influencer esperaban otra reacción de la paisa.

 

