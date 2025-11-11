Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida presentadora tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital tras ataque de un perro

Gaby Ramírez fue mordida por un bulldog francés en Los Ángeles y documentó su hospitalización.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Gaby Ramírez sufrió ataque de un perro bulldog
La presentadora tuvo atención de urgencias tras ser mordida por un perro. (Fotos: Freepik)

La presentadora y actriz Gaby Ramírez fue hospitalizada de emergencia este lunes 10 de noviembre en Los Ángeles tras ser mordida por un perro de raza bulldog francés.

¿Qué ocurrió durante el ataque del perro a Gaby Ramírez?

El incidente ocurrió mientras descendía de su vehículo, momento en el que el animal la atacó de manera inesperada.

La conductora documentó la situación a través de sus historias de Instagram, mostrando su pierna lastimada y relatando los momentos de angustia vividos antes de recibir atención médica.

“Aquí estoy… ya me llevan al hospital… No sé qué va a pasar… Ahí está el perro que me mordió… Ya llegó la policía… Por favor, ayúdenme, tengo un pedazo así (de grande) de que me mordió el perro”, indicó en uno de sus videos.

Según relató Gaby, el ataque fue rápido y sorpresivo. “Sentí como cuando alguien te hace ‘grrr’ de broma con las manos… Sentí como caliente… mi pierna está destrozada… nunca sentí dolor”, comentó.

Pese a la gravedad de la mordida, los médicos confirmaron que no hubo afectación de arterias, venas ni huesos, aunque sí fue necesario suturar la herida después de aproximadamente tres horas para evitar infecciones.

Gaby Ramírez sufrió ataque de un perro bulldog
La presentadora tuvo atención de urgencias tras ser mordida por un perro. (Foto: Freepik)

Durante este tiempo de espera, la actriz compartió con sus seguidores los detalles de la atención médica.

Indicó que, debido a que en Los Ángeles no se reportan casos de rabia desde hace 50 años, solo le aplicaron la vacuna del tétanos y monitorearon la presión en su pie para asegurarse de que no hubiera complicaciones.

Gaby Ramírez sufrió ataque de un perro bulldog
La presentadora tuvo atención de urgencias tras ser mordida por un perro. (Foto: AFP)

¿Cómo reaccionó Gaby Ramírez tras el ataque y su hospitalización?

Afectada por el incidente, la reconocida presentadora de Televisa pidió oraciones tanto para ella como para el perro involucrado: “Pido oraciones, por favor, para que el perro esté bien… me van a inyectar contra la rabia y todo lo que haya que hacer”, expresó.

La actriz también mostró en video la magnitud de la herida y la frustración por tener que esperar antes de recibir la atención necesaria.

Por supuesto que sus seguidores se mostraron preocupados tras ver la herida de la reconocida actriz, y le enviaron mensajes de pronta recuperación en sus redes sociales.

