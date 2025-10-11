Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juan Fernando Quintero enfrenta a periodista tras derrota de River ante Boca y se vuelve viral

El colombiano reaccionó con firmeza ante las preguntas de periodista tras la derrota de River frente a Boca.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El tenso cruce de Juan Fernando Quintero con periodista luego del clásico River vs Boca
Juan Fernando Quintero y su incómodo momento con periodista tras caída de River en el clásico. (Foto: AFP)

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero volvió a ser protagonista, pero esta vez fuera del campo de juego.

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero al periodista que se volvió viral?

Luego de la derrota 2-0 de River Plate ante Boca Juniors en el superclásico argentino, el futbolista colombiano tuvo un tenso cruce de palabras con un periodista que lo cuestionó por el momento del equipo.

El jugador, quien ingresó al segundo tiempo del encuentro, no ocultó su frustración por la situación deportiva del club.

“Tocamos fondo”, dijo Quintero al inicio de la entrevista, dejando en claro que el equipo no tuvo un buen rendimiento en la cancha.

No obstante, la tensión creció cuando el comunicador le preguntó qué argumentos tenía River para luchar el campeonato.

Quintero, visiblemente incómodo, lo interpeló: “¿Tú fuiste el que hiciste la pregunta la vez pasada, cierto? Haces preguntas muy especiales”.

El tenso cruce de Juan Fernando Quintero con periodista luego del clásico River vs Boca
Juan Fernando Quintero y su incómodo momento con periodista tras caída de River en el clásico. (Foto: AFP)

A partir de ahí, el antioqueño defendió a sus compañeros y el escudo del club, en el que dejó claro que River ha sabido levantarse en momentos difíciles.

El futbolista también dejó claro que no comparte las versiones que sugieren falta de compromiso hacia el entrenador.

“Jamás haría la cama a un técnico. Nosotros damos todo, aunque los resultados no se vean”, afirmó con tono firme, mientras pedía respeto por el trabajo del equipo.

El tenso cruce de Juan Fernando Quintero con periodista luego del clásico River vs Boca
Juan Fernando Quintero y su incómodo momento con periodista tras caída de River en el clásico. (Foto: AFP)

¿Cómo terminó el cruce entre Quintero y el comunicador?

La discusión se intensificó cuando otro periodista sugirió que los jugadores no dejaban “la piel” en la cancha.

Quintero respondió: “Esa es tu percepción. Si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú, ¿qué dice?”.

El comunicador replicó que se sentiría tranquilo por cumplir su labor, a lo que el futbolista agregó que el respeto debía primar en ambas profesiones.

A pesar de la derrota del equipo donde el futbolista colombiano esta jugando en la actualidad, recientemente se conoció que Juan Fernando Quintero incursionó en la moda y lanzará una colección inspirada en su barrio natal, la Comuna 13 de Medellín.

Conocida como “Brotherhood”, la línea de ropa incluye varios accesorios, la cual está disponible a partir del 20 de noviembre en Colombia y en canales digitales.

