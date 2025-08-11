Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

La influencer mexicana Manelyk González, recordada por su paso en La casa de los famosos All-Stars sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre las consecuencias que le dejaron las dietas extremas.

¿Qué enfermedad padece Manelyk González?

En una reciente entrevista, la empresaria explicó que su búsqueda constante por mantener una figura delgada terminó afectando su salud de forma permanente.

Durante la conversación, Manelyk contó que pasó varios años sometida a rutinas alimenticias muy estrictas, acompañadas de largos ayunos y una fuerte presión por lucir perfecta ante las cámaras.

Esa obsesión por alcanzar estándares estéticos poco realistas la llevó a desarrollar problemas hormonales y metabólicos.

La creadora de contenido reveló que fue diagnosticada con hipotiroidismo, una condición que afecta el metabolismo y que ahora la obliga a tener un control médico constante.

“Por querer estar delgada todo el tiempo, dañé mi cuerpo”, confesó la influencer, quien agregó que hoy en día debe cuidar su alimentación y ritmo de vida para mantenerse estable.

Manelyk González confiesa la enfermedad que padece por años de dietas. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo cambió la vida Manelyk González tras el diagnóstico?

A lo largo de su carrera, Manelyk ha sido reconocida por su disciplina física y su imagen impecable, pero también ha enfrentado la presión de una industria que exalta la perfección corporal.

Tras su diagnóstico, la influencer aseguró que decidió hacer un cambio profundo en su estilo de vida en la que combina el ejercicio y con una alimentación balanceada.

Recientemente, la influencer mexicana también compartió en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, que ingresaría al quirófano. Actualmente, se encuentra hospitalizada.

Pero lejos de ser un tema por quebranto de salud, la influencer reveló que se sometió de un nuevo procedimiento estético.

A través de sus redes sociales, hace unos días contó que viajó a Cartagena para hacerse este retoque, en las historias de su cuenta de Instagram ha compartido que se encuentra en el hospital recuperándose.

En las imágenes, la influencer también ha mostrado las flores y globos que ha recibido tras su procedimiento, poco después de compartir su debut como actriz en la producción mexicana en la que participa junto a la reconocida Maribel Guardia.