Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Jessi Uribe y Paola Jara lanzaron su nuevo sencillo Emilia en honor a su primera hija, que está próxima a nacer. Minutos después del lanzamiento, la pareja contó cómo fue el proceso creativo de la canción y explicó que también busca representar a las madres primerizas.

¿Cómo fue el proceso creativo de la composición de Emilia, el nuevo sencillo de Paola Jara y Jessi Uribe?

En un reciente en vivo realizado a través de la cuenta oficial de Instagram de Paola Jara, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la cantante y su esposo Jessi Uribe hablaron sobre varios detalles relacionados con Emilia, su nueva canción inspirada en su primera hija juntos.

Paola Jara sorprendió a sus seguidores con noticia. (Foto Buen día, Colombia)

Durante esta transmisión, Paola Jara contó cómo fue el proceso creativo y de composición de Emilia, revelando que, aunque ella participó, fue Jessi Uribe quien tomó la iniciativa y adelantó gran parte de este emotivo proyecto musical.

“La canción la compusimos los dos, pero Jessi empezó; la verdad es que tenía toda la idea. Yo ahí medio hice mi estrofa, mis partes… entonces como que cada uno plasmó su sentir en la canción”.

Además, la artista mencionó que más allá de ser un homenaje a su hija, Emilia busca que las madres primerizas se sientan identificadas, ya que todo es nuevo para ellas. Este detalle conmovió a muchas de sus seguidoras que también están viviendo esta etapa por primera vez.

¿Cuándo se estrenó Emilia, el nuevo sencillo de Paola Jara y Jessi Uribe que relata su etapa como papás?

El pasado jueves 6 de noviembre, a las 6 p. m. en punto, Jessi Uribe y Paola Jara estrenaron Emilia, su nuevo sencillo musical inspirado en su primera hija juntos. El tema logró acumular una gran cantidad de visualizaciones en los primeros minutos de su lanzamiento.

Paola Jara y Jessi Uribe le cantan a su hija Emilia en su nuevo lanzamiento musical. (Foto AFP: Gladys Vega | Canal RCN).

Además de reflejar la perspectiva de cada uno sobre esta nueva etapa como padres, la pareja también reveló el origen del nombre de su pequeña y cómo decidieron que era el indicado.

“Mi amor, si algún día te preguntas por qué tu nombre suena como melodía, te diremos que un día, buscando en la Biblia, el alma nos cantó: Emilia”, dice parte de la canción.