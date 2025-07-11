Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo

La trova de Nicolás de Zubiría generó risas en MasterChef Celebrity tras los intentos fallidos de los cocineros.

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia
La inesperada trova Nicolás de Zubiría que desató risas. (Foto: Canal RCN)

Aunque el reto del 7 de noviembre de 2025 en MasterChef Celebrity se vivió con tensión por los regaños de los chefs hacia los cocineros por la falta de nivel del top 7, hubo un momento inicial que sorprendió a todos.

¿Qué pasó durante la divertida entrada de los cocineros en MasterChef Celebrity?

Como es costumbre, los cocineros ingresan cantando, y en esta temporada de los 10 años, Pichingo y Carolina han sido los encargados de componer las canciones, que junto con el instrumento del humorista hacen más amena la entrada.

En esta ocasión, los cocineros no se pudieron poner de acuerdo. Al inicio ingresaron cantando, pero a ninguno se le entendía nada, por lo que los chefs y Claudia Bahamón les pidieron volver a hacerlo. Valentina Taguado, sin embargo, se mostró reacia a repetir la entrada.

Al intentar de nuevo, tampoco lograron hacerlo correctamente, lo que desató las risas entre los presentes. Belén Alonso comentó entre bromas: “Si como cantan cocinan, los vamos a expulsar a todos”. Alejandra agregó: “Hicimos unos, dos, tres y no lo logramos”.

Pichingo volvió a intentarlo improvisando la trova con lo que había sucedido, pero lo que sorprendió a todos fue que el chef Nicolás de Zubiría comenzó a trovar también.

¿Cuál fue la trova de Nicolás de Zubiría en MasterChef Celebrity Colombia?

El momento desató carcajadas en la cocina. Nicolás dijo: “A ver si se concentran, porque esa entrada estuvo chimba, cara de chimb@s”, lo que generó de inmediato la reacción de Claudia: “¡Ay Dios santo, bendito!”.

Alejandra usó su ventaja desde el inicio, impactando directamente a Valentina y Michelle, al quitarles minutos de la preparación.

Con menos tiempo, las dos cocineras debieron apresurarse en la despensa y la preparación por lo que Valentina mostró incomodidad ante la supervisión de Belén Alonso, mientras Michelle se adaptó mejor y finalmente logró la segunda cucharita dorada de la recta final.

Los chefs no dejaron pasar errores: Nicolás de Zubiría y Claudia Bahamón les llamaron la atención por la falta de técnica y creatividad, recordando que nadie estuvo al nivel esperado del top 7.

