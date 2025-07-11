Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado se mostró incomoda con Belén Alonso en Masterchef Celebrity, ¿qué pasó?

Valentina se incomodó con Belén en un reto de alta cocina que exigió precisión y creatividad.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso
La reacción de Valentina Taguado ante las críticas de Belén Alonso. (Foto: Canal RCN)

El reciente capítulo de Masterchef Celebrity Colombia dejó ver un nuevo reto cargado de tensión, los cocineros del top 7 debían hacer un desayuno de alta cocina con huevos Kikes y los productos Diana.

¿Qué generó la incomodidad de Valentina Taguado tras la visita de Belén Alonso en Masterchef?

En este reto varios de los cocineros expresaron sentirse estresado tras la exigencia de los chefs.

Valentina Taguado vivió un tenso momento con la chef Alonso, pero todo comenzó con la desventaja que tenía en el reto.

Alejandra, tras ganar la primera cucharita en el reto anterior, usó su ventaja para quitarles tiempo a dos compañeros.

En una dinámica con un dado, Michelle y Valentina Taguado se enfrentaron por los minutos restantes.

La suerte no favoreció a Valentina, quien perdió 15 minutos menos de cocción, mientras Michelle descontó solo cinco. Con el reloj en contra, el nivel de presión aumentó en la cocina.

Mientras hacía su preparación, Valentina Taguado expresó que estaba muy estresada con el tiempo: “Es un estrés que me causa mucha gracia”, fueron sus palabras.

Luego recibió la visita de Belén Alonso. Su presencia, sin embargo, no fue del todo de su agrado.

Valentina Taguado mostró molestia mientras preparaba su plato y la chef Belén Alonso le hacía varias preguntas sobre su técnica.

“¿Por qué hay tanto aceite? ¿Vas a hacer bolitas de papa? Yo nunca he comido eso en un desayuno”, le dijo Belén con tono curioso, mientras Valentina, visiblemente incómoda, respondió: “Esto es Masterchef”.

La chef continuó observándola e insistió en que el plato tenía “mucho carbohidrato” para el tipo de preparación que se esperaba en un reto de alta cocina.

Por lo que la locutora le expresó: “Ay Belén”. A esto, Valentina replicó con fastidio: “No entiendo la visita de Belén… lo que me dice me entra por un oído y me sale por el otro”.

Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso
¿Cómo fue evaluado el plato de Valentina Taguado en Masterchef?

Tras el reto, los concursantes recibieron una sorpresa: debían probar sus propias preparaciones y calificarlas.

Valentina se otorgó un 10, aunque los jueces consideraron que su plato tenía aciertos, pero también muchos aspectos por mejorar.

La jornada terminó con fuertes observaciones de Nicolás de Zubiría, quien afirmó: “Ninguno está al nivel del top 7”. Y Claudia Bahamón también los reprendió, pidiéndoles mayor compromiso y creatividad en esta etapa de la competencia.

Finalmente, Michelle se llevó la cucharita con un plato correcto y bien ejecutado.

