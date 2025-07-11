Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La jugada de Alejandra en Masterchef Celebrity contra Valentina y Michelle, ¿le funcionó?

Alejandra usó su ventaja en Masterchef y se inclinó por Valentina y Michelle en un reto contra el tiempo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso
La reacción de Valentina Taguado ante las críticas de Belén Alonso. (Foto: Canal RCN)

La competencia en Masterchef Celebrity Colombia cada vez es más exigente, y la estrategia también esta jugando un papel importante dentro del top 7.

En esta ocasión, los participantes debían preparar un desayuno de alta cocina, pero la ventaja de Alejandra cambió por completo el curso de la competencia.

¿Por qué Valentina se sintió presionada tras la jugada de Alejandra en Masterchef?

Tras haber ganado la cucharita dorada en el reto anterior, Alejandra tuvo la posibilidad de afectar a dos compañeros quitándoles minutos de su tiempo de cocción.

Los chefs le recomendaron pensar estratégicamente, pues el reloj en Masterchef puede ser un arma determinante.

Mientras Raúl comentaba que sospechaba quiénes serían los afectados: “seguro Valentina y yo”, dijo.

Alejandra decidió restarle minutos a Valentina Taguado y a Michelle. Para hacerlo, ambas se enfrentaron en una dinámica con un dado que definiría cuánto tiempo perdería cada una.

La suerte no acompañó a Valentina, quien perdió 15 minutos, mientras Michelle solo descontó cinco.

Con menos tiempo y bajo presión, los cocineros corrieron a la despensa para aprovechar sus tres minutos de elección de ingredientes. Algunos, como Pichingo, olvidaron productos esenciales, lo que aumentó el nerviosismo en la cocina.

La decisión de Alejandra generó una reacción inmediata entre sus compañeros, quienes notaron el impacto que la ventaja tuvo en el desarrollo del reto.

¿Qué provocó la estrategia de Alejandra en Masterchef Celebrity?

Valentina, una de las más afectadas, expresó sentirse presionada por el poco tiempo y por la visita de la chef Belén Alonso, quien cuestionó su preparación le generó incomodidad.

El ambiente se tornó más tenso cuando los participantes descubrieron que, además de cocinar, debían evaluar sus propios platos.

Alejandra, la responsable de la jugada inicial, fue la primera en pasar al atril y se calificó con un 7, aunque los chefs consideraron que su plato no alcanzó el nivel que se esperaba de ella.

Al cierre, Nicolás de Zubiría fue contundente: “Ninguno está al nivel del top 7”. Claudia Bahamón también llamó la atención del grupo por la falta de impacto en los platos.

Finalmente, Michelle obtuvo la cucharita dorada por su preparación sin errores, mientras los otros 6 cocineros no quedaron satisfechos con sus platos de hoy.

