Greeicy Rendón divide opiniones tras aparecer en un video junto a la ex de Beéle: “ay, con ella no”

Greeicy Rendón sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a Cara, la ex de Beéle, en su nuevo video.

Paola Canastero Prieto
Greeicy Rendón sorprende con ex de Beéle
Video de Greeicy Rendón con el ex de Beéle sorprende a sus fans. (Fotos: AFP)

La actriz y cantante, Greeicy Rendón sorprendió a sus millones de seguidores al aparecer junto a la influencer Camila Rodríguez, más conocida como Cara quien es la exesposa de Beéle.

¿Por qué Greeicy Rendón estaba con Cara, la ex de Beéle?

En un video compartido por Greeicy Rendón en su cuenta de Tiktok donde suma más de 13 millones de seguidores aparece junto a la influencer barranquillera bailando y disfrutando de su nueva canción.

Aunque la canción aún no se ha lanzado oficialmente, Greeicy mostró un pedacito de lo que por supuesto será un nuevo éxito del repertorio musical de la caleña.

“‘Me borraré de tu mente tu nombre…’ hace parte de la canción, y aunque la actriz reveló emocionada este fragmento, un detalle llamó la atención de sus seguidores.”

El video no pasó desapercibido por la presencia de Cara, pues muchos internautas se preguntaban por qué estaban juntas, desatando teorías sobre si se trata de una colaboración musical o si Cara hace parte del video de la canción.

Video de Greeicy Rendón con el ex de Beéle sorprende a sus fans. (Foto: AFP)

¿Por qué el video de Greeicy Rendón generó críticas?

La publicación de Greeicy que ya acumula miles de ‘me gustas’ dividió opiniones.

Cara quien fue una de las primeras en reaccionar al video con un mensaje: “Amoo” y acompañó con una carita de amor. Lo que generó comentarios de elogios como: “este junte va a estar brutal”.

Sin embargo, también generó críticas hacia Greeicy por aparecer junto a Cara: comentarios como 'ay, con ella no' o 'primer video de Greeicy que no le voy a dar like' recordaban el pasado de la influencer.

Recordemos que Cara es la exesposa de Beéle, y su relación con el cantante no terminó bien tras descubrir la infidelidad de él con la modelo venezolana Isabella Ladera.

Video de Greeicy Rendón con el ex de Beéle sorprende a sus fans. (Foto: AFP)

Además, estuvo involucrada en una polémica con el cantante tras una denuncia por problemas de convivencia familiar, en la que el intérprete de ‘La Plena’ ganó la demanda.

Por ahora, se desconoce la razón por la que Greeicy y Cara aparecen en la nueva canción de La Cañela, así como la fecha de su lanzamiento oficial en plataformas digitales.

 

