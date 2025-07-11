Karina García deja en shock al revelar los millones que puede ganar en tan solo dos horas

La influenciadora Karina García ha capturado el interés de muchos en medio de su participación en el reality de La mansión de Luinny.

En los pocos días que la modelo antioqueña lleva en República Dominicana, hasta el momento es la favorita del público y la que más puntos tiene.

¿Cuánto puede llegar a ganar Karina García en dos horas de trabajo?

A diferencia de otras propuestas de convivencia, como La casa de los famosos Colombia, en este reality de República Dominicana el anfitrión ingresa a interactuar con los participantes y llevar a cabo distintas actividades.

En efecto, se entabló una conversación en la que Karina García dejó impresionados no solo a sus compañeros, sino al mismo Luinny tras revelar la cantidad de dinero que puede llegar a ganar en tan solo dos horas.

Karina García va liderando en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

De acuerdo con Karina García, son millones los que puede adquirir trabajando en dos horas. Claro está, cuando labora como host (presentadora) de un evento, como, por ejemplo, en una discoteca u otros espacios.

"Sí, depende del evento. O sea, ya casi no lo hago, pero, por ejemplo, a mí me contratan para ir de host a un lugar, por eso, cobro 5.000 dólares, dos horas 10.000 dólares", reveló.

Al hacer la conversión, en dos horas de trabajo, dependiendo el evento, Karina García puede ganar la suma de más de 37 millones de pesos colombianos.

¿Qué ha pasado con Karina García en 'La mansión de Luinny'?

La participación de Karina García en La mansión de Luinny ha llamado la atención. La modelo ya rompió el llanto; a diferencia de La casa de los famosos Colombia, ahora se defiende y no se deja tratar como los demás quieran hacerlo.

Karina García arribó a República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Adicionalmente, al encontrarse en el mismo reality que Yina Calderón, muchos están a la expectativa de si podrían reconciliarse y volver a ser amigas o, por el contrario, discutirían como sucedió meses atrás.