Valentina Taguado no se contuvo y le declaró su amor a Raúl Ocampo EN VIVO

En un programa del Canal RCN, Valentina Taguado expresó su sentir hacia el actor Raúl Ocampo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentina Taguado, Raúl Ocampo
Valentina Taguado no se contuvo y le declaró su amor a Raúl Ocampo | Foto del Canal RCN.

Una de las amistades que nació en MasterChef Celebrity y continúa fuera del programa de cocina es la conformada por el actor Raúl Ocampo y la locutora Valentina Taguado.

Para algunos internautas, ambos hacen buena pareja, pero lo que hay entre ellos es una admiración mutua. Precisamente, Taguado se refirió a su amigo en el programa 'Qué hay pa' dañar'.

¿Cómo Valentina Taguado manifestó el amor que siente por Raúl Ocampo?

Frente al micrófono, la locutora expresó el cariño que siente por Raúl Ocampo, ya que comentó que ama todo el ser del artista.

Valentina Taguado, Raúl Ocampo
Valentina Taguado y Raúl Ocampo se conocieron en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Luego de esto, reveló que habló con Raúl y le dijo textualmente que lo amaba, incluso si se dejaran de comunicar seguiría sintiendo lo mismo por él.

"Amo haberlo conocido, amo como es, amo como piensa, amo como habla, porque habla muy lindo", dijo Valentina Taguado.

En la misma vertiente, la también influencer comentó que hay algo que le gusta de Raúl Ocampo y es que en medio de la tristeza suele sacar un mensaje o frase para hacer reír.

Lo anterior refiriéndose a recientes declaraciones que dio el actor sobre su compañera sentimental que falleció años atrás, la actriz Alejandra Villafañe.

En adición, destacó que el físico muchas veces pasa en segundo plano cuando existen hombres como su amigo.

 

¿Cómo es la participación de Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025?

Como se mencionó al principio, Valentina se conoció con Raúl en MasterChef Celebrity 2025, ambos siguen en la competencia de la cocina más importante del mundo.

Otra amistad que Taguado conoció y ahora valora es la de la comediante e influenciadora Valeria Aguilar, ambas lograron hacer conexión en el formato culinario. La cómica joven fue eliminada semanas atrás.

La participación de Valentina Taguado en MasterChef Celebrity tiene dividido al público. Una parte defiende a capa y espada a la locutora, mientras que la otra tacha algunas actitudes.

Valentina Taguado
Valentina Taguado suele decir lo que piensa | Foto del Canal RCN.

Por su parte, la locutora es de las que hace lo que le gusta y habla sin temor al qué dirán; así es su dinámica en 'Qué hay pa' dañar', programa que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 10:00 de la mañana en YouTube y la app del Canal RCN.

