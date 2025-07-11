¿Cómo se llama el hijo de Ana María Estupiñán y qué significa su nombre?

La actriz Ana María Estupiñán reveló a sus fanáticos cómo nombrará a su hijo, producto de su matrimonio con Matías Bylin.

Artículos relacionados Influencers Muere la 'Barbie humana', la mujer que se hizo 27 procedimientos estéticos para parecerse a la muñeca

¿Cómo eligió Ana María Estupiñán el nombre de su bebé?

Recientemente, la paisa reveló a sus millones de seguidores en redes sociales, que está en la dulce espera de un niño, a quien decidió junto con su esposo llamar Emmanuel, luego de varias señales de Dios.

Matías contó que luego de varios años de intentar tener un bebé y que no ocurría, leyó una promesa el 24 de diciembre del 2024 en la biblia en la que hablaba de concebir un bebé y que le pondría como nombre Emmanuel y él lo vio como un regalo, pero le pidió a Dios que no jugara con él.

Por su parte, Ana María Estupiñán también señaló que a ella le llegó una notificación de una iglesia a la que sigue en redes sociales con el mismo versículo que vio su esposo en diciembre, viéndolo como una gran señal.

"Nosotros siempre hemos querido llamar que si es un niña Lucía y si es un niño Emmanuel, siempre ha sido un anhelo en nuestro corazón", señaló en entrevista con 'Sinceramente Cris'.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida celebridad de la televisión tras caer de un séptimo piso: esto se sabe del caso

¿Qué significa Emmanuel, el nombre del bebé de Ana María Estupiñán?

Emmanuel es un nombre de origen hebreo y tiene como significado "Dios con nosotros", el cual se menciona en la biblia y se asocia con Jesús, como el cumplimiento de la profecía.

Según expertos, este nombre tiene una carga profunda religiosa y representa la presencia divina, la cercanía y protección.

Las personas que suelen llevar este nombre pueden tener ciertos rasgos en su personalidad similares como la espiritualidad, la sensibilidad y el carisma.

De acuerdo con la inteligencia artificial de Chat GPT, "los Emmanuel suelen ser personas con una mezcla de profundidad emocional, empatía y liderazgo tranquilo. Inspiran confianza y suelen dejar huella positiva en quienes los rodean".

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro rompió el silencio sobre Felipe Saruma: "ya no salgo con nadie menor"

Por ahora, Ana María Estupiñán sigue disfrutando de su avanzado embarazo y compartiendo algunos detalles de cómo ha vivido este proceso que esperó por tanto tiempo.