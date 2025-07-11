Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Cómo se llama el hijo de Ana María Estupiñán y qué significa su nombre?

Este es el significado del nombre que Ana María Estupiñán eligió para su bebé y la razón de su elección.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Ana María Estupiñán en embarazo
Ana María Estupiñán nombrará a su bebé Emmanuel/Canal RCN

La actriz Ana María Estupiñán reveló a sus fanáticos cómo nombrará a su hijo, producto de su matrimonio con Matías Bylin.

Artículos relacionados

¿Cómo eligió Ana María Estupiñán el nombre de su bebé?

Recientemente, la paisa reveló a sus millones de seguidores en redes sociales, que está en la dulce espera de un niño, a quien decidió junto con su esposo llamar Emmanuel, luego de varias señales de Dios.

Ana María Estupiñán sobre su hijo Emmanuel

Matías contó que luego de varios años de intentar tener un bebé y que no ocurría, leyó una promesa el 24 de diciembre del 2024 en la biblia en la que hablaba de concebir un bebé y que le pondría como nombre Emmanuel y él lo vio como un regalo, pero le pidió a Dios que no jugara con él.

Por su parte, Ana María Estupiñán también señaló que a ella le llegó una notificación de una iglesia a la que sigue en redes sociales con el mismo versículo que vio su esposo en diciembre, viéndolo como una gran señal.

"Nosotros siempre hemos querido llamar que si es un niña Lucía y si es un niño Emmanuel, siempre ha sido un anhelo en nuestro corazón", señaló en entrevista con 'Sinceramente Cris'.

Artículos relacionados

¿Qué significa Emmanuel, el nombre del bebé de Ana María Estupiñán?

Emmanuel es un nombre de origen hebreo y tiene como significado "Dios con nosotros", el cual se menciona en la biblia y se asocia con Jesús, como el cumplimiento de la profecía.

Según expertos, este nombre tiene una carga profunda religiosa y representa la presencia divina, la cercanía y protección.

Ana María Estupiñán en avanzado embarazo

Las personas que suelen llevar este nombre pueden tener ciertos rasgos en su personalidad similares como la espiritualidad, la sensibilidad y el carisma.

De acuerdo con la inteligencia artificial de Chat GPT, "los Emmanuel suelen ser personas con una mezcla de profundidad emocional, empatía y liderazgo tranquilo. Inspiran confianza y suelen dejar huella positiva en quienes los rodean".

Artículos relacionados

Por ahora, Ana María Estupiñán sigue disfrutando de su avanzado embarazo y compartiendo algunos detalles de cómo ha vivido este proceso que esperó por tanto tiempo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Manelyk González reveló que padece hipotiroidismo tras años de someterse a dietas extremas.

Paola Jara y Jessi Uribe Paola Jara

¿Cómo se llama la hija de Paola Jara y Jessi Uribe y qué significa su nombre?

Este es el significado del nombre que Paola Jara y Jessi Uribe eligieron para su bebé.

La Toxi Costeña sufre anemia La toxi costeña

¿Qué es anemia, afección que sufre La Toxi Costeña?

La cantante La Toxi Costeña dio a conocer a sus seguidores tras su reciente intervención que padece de anemia.

Lo más superlike

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

Un nuevo hecho ha impactado las redes sociales. Una influenciadora de 31 años fue hallada sin vida en la bañera de un hotel.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Manelyk González debuta como actriz Influencers

Manelyk debuta como actriz junto a Maribel Guardia y sorprende al revelar que está hospitalizada

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo