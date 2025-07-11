“Simplemente Alicia”: la serie de Netflix que desafía las reglas del amor y la fidelidad

Netflix estrenó su nueva producción colombiana, Simplemente Alicia, una historia que combina humor y drama para mostrar la vida de una mujer que, en busca del amor total, termina viviendo dos matrimonios al mismo tiempo. La serie promete provocar conversaciones sobre el deseo y las segundas oportunidades.

¿De qué trata “Simplemente Alicia”, la nueva serie de Netflix?

Simplemente Alicia es una dramedia protagonizada por Verónica Orozco, Michel Brown y Sebastián Carvajal, que pone sobre la mesa una pregunta intrigante: ¿es posible amar a dos personas al mismo tiempo?

La historia sigue a Alicia Fernández, una mujer joven que parece tener una vida perfecta junto a su esposo Alejo, un escritor exitoso y romántico. Sin embargo, todo cambia cuando reaparece Pablo, un antiguo amor que ha decidido abandonar el sacerdocio para estar con ella.

Impulsada por la ambición de no perder a ninguno, Alicia decide casarse en secreto con ambos hombres, iniciando una doble vida que la enfrenta con la culpa, las mentiras y las consecuencias de sus decisiones.

La producción explora los dilemas del amor moderno, la búsqueda de la felicidad y el cuestionamiento de las normas sociales que determinan cómo debe amar una mujer.

¿Quiénes hacen parte del reparto de “Simplemente Alicia”?

La producción de RCN Estudios cuenta con un elenco de primer nivel conformado por reconocidos talentos de la televisión colombiana y latinoamericana:

Verónica Orozco interpreta a Alicia Fernández, la protagonista.

interpreta a Alicia Fernández, la protagonista. Michel Brown da vida a Alejo, el esposo escritor.

da vida a Alejo, el esposo escritor. Sebastián Carvajal encarna a Pablo, el exsacerdote que abandona su vocación por amor.

El reconocido talento de “Simplemente Alicia” / (Foto de Netflix)

El elenco también incluye a:

Cony Camelo

Julián Román

Leo Deluglio

Biassini Segura

Luna Baxter

Ana María Medina

Daniela Tapia

Fernando Arévalo

Andrés Felipe Villada

Geraldine Zivic

Silvia de Dios

Jacques Toukhmanian

Andrés Toro

La serie fue dirigida por Catalina Hernández y Rafael Martínez Moreno, con libretos de Marta Betoldi y Esteban del Campo Bagu.

Los productores ejecutivos son Daniel Ucros, Juan Pablo Posada y Alex Marín.

¿Dónde se grabó y qué destaca de “Simplemente Alicia”?

Simplemente Alicia fue grabada en Bogotá, combinando locaciones naturales y estudios. Además, recibió el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual) otorgado por el gobierno colombiano, que apoya proyectos internacionales filmados en el país.

“Simplemente Alicia” fue filmada en Bogotá / (Foto de Netflix)

El diseño de producción estuvo a cargo de Ana Paula Zamudio, mientras que Manuel Guerrero se encargó del vestuario. La fotografía fue dirigida por Carlos Vallejo y Andrés García, y la música supervisada por Ricardo Dávila.

Con 19 capítulos, la serie busca ofrecer una mirada moderna sobre el amor, la moral y las segundas oportunidades.

En redes, los internautas destacan que Simplemente Alicia combina humor, ironía y reflexión, mostrando que en el intento de tenerlo todo, a veces se puede perder todo.