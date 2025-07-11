Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

“Simplemente Alicia”: la serie de Netflix que desafía las reglas del amor y la fidelidad

La serie “Simplemente Alicia” de Netflix muestra la historia de una mujer que vive una doble vida amorosa en sus matrimonios.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
“Simplemente Alicia”: la serie de Netflix que desafía las reglas del amor y la fidelidad
“Simplemente Alicia”: la historia de una mujer que vive una doble vida / (Foto de Netflix)

Netflix estrenó su nueva producción colombiana, Simplemente Alicia, una historia que combina humor y drama para mostrar la vida de una mujer que, en busca del amor total, termina viviendo dos matrimonios al mismo tiempo. La serie promete provocar conversaciones sobre el deseo y las segundas oportunidades.

Artículos relacionados

¿De qué trata “Simplemente Alicia”, la nueva serie de Netflix?

Simplemente Alicia es una dramedia protagonizada por Verónica Orozco, Michel Brown y Sebastián Carvajal, que pone sobre la mesa una pregunta intrigante: ¿es posible amar a dos personas al mismo tiempo?

La historia sigue a Alicia Fernández, una mujer joven que parece tener una vida perfecta junto a su esposo Alejo, un escritor exitoso y romántico. Sin embargo, todo cambia cuando reaparece Pablo, un antiguo amor que ha decidido abandonar el sacerdocio para estar con ella.

Impulsada por la ambición de no perder a ninguno, Alicia decide casarse en secreto con ambos hombres, iniciando una doble vida que la enfrenta con la culpa, las mentiras y las consecuencias de sus decisiones.

La producción explora los dilemas del amor moderno, la búsqueda de la felicidad y el cuestionamiento de las normas sociales que determinan cómo debe amar una mujer.

Artículos relacionados

¿Quiénes hacen parte del reparto de “Simplemente Alicia”?

La producción de RCN Estudios cuenta con un elenco de primer nivel conformado por reconocidos talentos de la televisión colombiana y latinoamericana:

  • Verónica Orozco interpreta a Alicia Fernández, la protagonista.
  • Michel Brown da vida a Alejo, el esposo escritor.
  • Sebastián Carvajal encarna a Pablo, el exsacerdote que abandona su vocación por amor.
¿Quiénes hacen parte del reparto de “Simplemente Alicia”?
El reconocido talento de “Simplemente Alicia” / (Foto de Netflix)

El elenco también incluye a:

  • Cony Camelo
  • Julián Román
  • Leo Deluglio
  • Biassini Segura
  • Luna Baxter
  • Ana María Medina
  • Daniela Tapia
  • Fernando Arévalo
  • Andrés Felipe Villada
  • Geraldine Zivic
  • Silvia de Dios
  • Jacques Toukhmanian
  • Andrés Toro

La serie fue dirigida por Catalina Hernández y Rafael Martínez Moreno, con libretos de Marta Betoldi y Esteban del Campo Bagu.

Los productores ejecutivos son Daniel Ucros, Juan Pablo Posada y Alex Marín.

Artículos relacionados

¿Dónde se grabó y qué destaca de “Simplemente Alicia”?

Simplemente Alicia fue grabada en Bogotá, combinando locaciones naturales y estudios. Además, recibió el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual) otorgado por el gobierno colombiano, que apoya proyectos internacionales filmados en el país.

¿Dónde se grabó y qué destaca de “Simplemente Alicia”?
“Simplemente Alicia” fue filmada en Bogotá / (Foto de Netflix)

El diseño de producción estuvo a cargo de Ana Paula Zamudio, mientras que Manuel Guerrero se encargó del vestuario. La fotografía fue dirigida por Carlos Vallejo y Andrés García, y la música supervisada por Ricardo Dávila.

Con 19 capítulos, la serie busca ofrecer una mirada moderna sobre el amor, la moral y las segundas oportunidades.

En redes, los internautas destacan que Simplemente Alicia combina humor, ironía y reflexión, mostrando que en el intento de tenerlo todo, a veces se puede perder todo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo

La trova de Nicolás de Zubiría generó risas en MasterChef Celebrity tras los intentos fallidos de los cocineros.

Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

La jugada de Alejandra en Masterchef Celebrity contra Valentina y Michelle, ¿le funcionó?

Alejandra usó su ventaja en Masterchef y se inclinó por Valentina y Michelle en un reto contra el tiempo.

Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado se mostró incomoda con Belén Alonso en Masterchef Celebrity, ¿qué pasó?

Valentina se incomodó con Belén en un reto de alta cocina que exigió precisión y creatividad.

Lo más superlike

Karina García Karina García

Karina García deja en shock al revelar los millones que puede ganar en tan solo dos horas

Karina García asombró al contar la elevada cantidad de dinero que puede llegar a cobrar en un evento.

El hijo de J Balvin debuta cantando con su papá: ¡mira este video! J Balvin

Así dormía el hijo de J Balvin cuando era un bebé: "Con una canción de Eminem"

Ángela Aguilar y Christian Nodal asistieron a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el GRAMMY Museum L.A. Ángela Aguilar

El romántico gesto de Christian Nodal con Ángela Aguilar antes de su gira ‘Libre Corazón’

Ana María Estupiñán en embarazo Ana María Estupiñán

¿Cómo se llama el hijo de Ana María Estupiñán y qué significa su nombre?

Viral

Famoso exfutbolista sorprende al clonar a su perrita: esta fue la millonaria suma que pagó