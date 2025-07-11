Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Patty Grisales rompió el silencio y reveló qué piensa de Carolina Sabino tras MasterChef

Patty Grisales se sinceró sobre la polémica que hubo con Carolina Sabino tras su salida de MasterChef Celebrity: "Ella no tiene la culpa".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Patty Grisales habló sobre Carolina Sabino
Patty Grisales habló sobre Carolina Sabino y lo que pasó en la eliminación. (Foto Canal RCN)

Patricia Grisales se convirtió en la última eliminada de MasterChef Celebrity tras perder el reto de eliminación con Carolina Sabino y Violeta Bergonzi.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Patty Grisales sobre Carolina Sabino tras su salida de MasterChef Celebrity?

Patty Grisales tras su salida del reality del Canal RCN ha estado respondiendo a curiosidades y preguntas de sus fanáticos.

Una de esas dudas era si había terminado mal con Carolina Sabino tras el último reto de eliminación en donde algunos televidentes se mostraron descontentos con la elección del jurado.

La actriz fue directa al decir que no tenía ningún problema con Carolina y que antes para ella era una de las grandes competidores que había en MasterChef Celebrity.

Asimismo, la defendió de los malos comentarios que ha recibido asegurando que ella no era la persona que había tomado la decisión de eliminarla.

Primero, ella no tomó la decisión, segundo, es una gran competidora, yo la veo dentro de las finalistas, es una linda persona.

Patty Grisales, Carolina Sabino
Patty Grisales se sinceró sobre Carolina Sabino. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Patty Grisales sobre la polémica que hubo con Carolina Sabino tras su salida de MasterChef?

Patty Grisales confesó que para ella Carolina Sabino se destacaba por su sazón en diferentes platos de Colombia y Ecuador.

Por eso, aseguró que no le parecía justo que la atacaran por su salida y también que pusieran en duda su talento en la cocina.

Ella cocina bueno la comida colombiana, ecuatoriana, costeña, así que, mi Caro, para adelante. No sean tan injustos, ella no tiene la culpa.

Asimismo, Patty Grisales reveló que para ella Carolina Sabino podría estar en una hipotética final en MasterChef Celebrity.

Carolina de verdad es una gran competidora, cocina bien, no me parece justo que le estén tirando tan duro en las redes.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Carolina Sabino a las declaraciones de Patty Grisales?

Carolina Sabino no dejó pasar por desapercibido las declaraciones de Patty Grisales y a través de sus redes sociales le respondió.

La cantante le agradeció a Patty por su apoyo en este momento en el que estaba recibiendo malos comentarios y también le reconoció que aprendió mucho de ella.

Gracias por tu generosidad, te quiero mucho mi Patty bella y mucho lo que aprendí contigo también.

Ella es la hija de Patty Grisales
Patty Grisales y Carolina Sabino aclararon sus diferencias. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo