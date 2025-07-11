Patty Grisales rompió el silencio y reveló qué piensa de Carolina Sabino tras MasterChef

Patricia Grisales se convirtió en la última eliminada de MasterChef Celebrity tras perder el reto de eliminación con Carolina Sabino y Violeta Bergonzi.

Artículos relacionados Influencers Muere la 'Barbie humana', la mujer que se hizo 27 procedimientos estéticos para parecerse a la muñeca

¿Qué dijo Patty Grisales sobre Carolina Sabino tras su salida de MasterChef Celebrity?

Patty Grisales tras su salida del reality del Canal RCN ha estado respondiendo a curiosidades y preguntas de sus fanáticos.

Una de esas dudas era si había terminado mal con Carolina Sabino tras el último reto de eliminación en donde algunos televidentes se mostraron descontentos con la elección del jurado.

La actriz fue directa al decir que no tenía ningún problema con Carolina y que antes para ella era una de las grandes competidores que había en MasterChef Celebrity.

Asimismo, la defendió de los malos comentarios que ha recibido asegurando que ella no era la persona que había tomado la decisión de eliminarla.

Primero, ella no tomó la decisión, segundo, es una gran competidora, yo la veo dentro de las finalistas, es una linda persona.

Patty Grisales se sinceró sobre Carolina Sabino. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida celebridad de la televisión tras caer de un séptimo piso: esto se sabe del caso

¿Qué dijo Patty Grisales sobre la polémica que hubo con Carolina Sabino tras su salida de MasterChef?

Patty Grisales confesó que para ella Carolina Sabino se destacaba por su sazón en diferentes platos de Colombia y Ecuador.

Por eso, aseguró que no le parecía justo que la atacaran por su salida y también que pusieran en duda su talento en la cocina.

Ella cocina bueno la comida colombiana, ecuatoriana, costeña, así que, mi Caro, para adelante. No sean tan injustos, ella no tiene la culpa.

Asimismo, Patty Grisales reveló que para ella Carolina Sabino podría estar en una hipotética final en MasterChef Celebrity.

Carolina de verdad es una gran competidora, cocina bien, no me parece justo que le estén tirando tan duro en las redes.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri sufrió ataque en el rostro en medio de un evento público: todo quedó en video

¿Cómo reaccionó Carolina Sabino a las declaraciones de Patty Grisales?

Carolina Sabino no dejó pasar por desapercibido las declaraciones de Patty Grisales y a través de sus redes sociales le respondió.

La cantante le agradeció a Patty por su apoyo en este momento en el que estaba recibiendo malos comentarios y también le reconoció que aprendió mucho de ella.

Gracias por tu generosidad, te quiero mucho mi Patty bella y mucho lo que aprendí contigo también.