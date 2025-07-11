Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura revela sus tips para las "tuneadas" y causa revuelo entre sus fans por una recomendación

La Segura comparte sus trucos para lucir impecable tras una intervención estética y sorprende con un consejo poco común.

La Segura compartió en sus redes sociales una serie de recomendaciones para mujeres que han pasado por procedimientos estéticos.

En sus historias de Instagram, La Segura mostró cómo adaptó su espacio de su habitación para recuperarse tras una cirugía reciente.

La creadora de contenido se sometió a una lipolipectomía, una intervención que permite eliminar piel sobrante en el abdomen, mejorar la silueta corporal, afinar el contorno del ombligo y reforzar los músculos abdominales.

Este procedimiento es común en personas que han tenido cambios importantes de peso o buscan recuperar firmeza después de embarazos.

¿Qué mostró La Segura en su publicación?

En el video se observa su habitación preparada para el postoperatorio. Explicó que es fundamental proteger la cama para evitar manchas, especialmente en los primeros días cuando el cuerpo aún expulsa líquidos.

También habló sobre el dolor corporal que sintió al llegar de la clínica, y como descubrió que la postura al dormir influía directamente en su recuperación.

“Yo creo que muchas tuneadas no duermen bien es por la razón que no se saben acomodar”, expresó La Segura en su publicación.

¿Qué recomendó La Segura para una mejor recuperación después de una intervención estética?

La Segura recomendó a las “tuneadas próximas” que acomodaran un grupo de almohadas que les permita descansar en una posición diagonal.

Según explicó, muchas “tuneadas” no logran descansar bien porque no saben cómo acomodarse en la cama.

La Segura mostró cómo organizarlas para lograr estabilidad y comodidad durante los días más delicados de recuperación.

Además de la postura al dormir, los especialistas recomiendan mantener una rutina de hidratación constante, usar prendas de compresión indicadas por el médico y evitar esfuerzos físicos durante las primeras semanas.

La Segura dio a luz a su hijo Lucca el pasado 12 de abril, fruto de su relación con el chef uruguayo Ignacio Baladán.

Desde entonces, ha estado enfocada en su recuperación física y emocional, combinando su nueva rutina como mamá con el proceso de volver a sentirse bien en su cuerpo.

