Alofoke confirma que no quiso a Yina Calderón en su reality: "No me dio buena vibra desde el inicio"

En una llamada con el creador de contenido Dímelo King, Alofoke reveló detalles sobre las negociaciones que sostuvo con Yina Calderón para que hiciera parte de su nuevo reality.

Alofoke confirma que sacó a Yina Calderón de su reality por su comportamiento en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN)

¿Por qué Alofoke decidió excluir a Yina Calderón de su reality?

Aunque desde el inicio confesó que la influencer no le daba buena vibra, estuvo dispuesto a considerarla como parte del proyecto.

Sin embargo, todo cambió tras el desplante que Yina protagonizó en el evento Stream Fighters 4, donde abandonó su pelea con Andrea Valdiri, generando críticas y tensión entre los organizadores y participantes.

“Yina no me dio muy buena vibra”, expresó Alofoke en su llamada con Dímelo King.

Alofoke explicó que lo ocurrido en el evento fue determinante para tomar la decisión de excluirla definitivamente de su programa.

Según él, la actitud de Yina reflejó una falta de respeto y compromiso que no está dispuesto a tolerar en su producción.

El comportamiento de Yina en el evento organizado por Westcol fue suficiente para cerrar cualquier posibilidad de colaboración.

¿Qué dijo Alofoke sobre la participación de Karina García en el reality?

Además, Alofoke aclaró que nunca tuvo contacto con Karina García para que entrara al reality, aclarando así las especulaciones que circulaban en redes.

La llamada con Dímelo King se ha viralizado en redes, generando reacciones divididas entre los seguidores de ambos creadores.

Mientras algunos apoyan la postura de Alofoke, otros cuestionan sus declaraciones alegando que se contradice ya que su reality se trata precisamente de reunir figuras que generen controversia y polémica en el mundo del entretenimiento.

“La casa de Alofoke” comenzó el pasado 20 de octubre de 2025 y reúne a participantes de distintos países, entre influencers, artistas y deportistas.

La convivencia se desarrolla en Atlántica Studios, en República Dominicana, y se transmite 24/7 a través de YouTube.