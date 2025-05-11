Vanessa Pulgarín se lució en la ceremonia de apertura de Miss Universo 2025: así gritó Colombia

Vanessa Pulgarín se encuentra en Tailandia representando a Colombia en Miss Universo 2025.

La reina de todos los colombianos está teniendo una participación de admirar, pues en pocos días desde que llegó al país de Asía, muchos la postulan como una finalista en el gran certamen de belleza.

Artículos relacionados Talento internacional Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue

¿Cómo va Vanessa Pulgarín en la concentración de Miss Universo 2025?

Comenzó la concentración de Miss Universo 2025. Las reinas de las diferentes naciones del mundo tienen la posibilidad de darse a conocer, especialmente a los jurados, debido a que cabe recalcar que al comienzo de la elección y coronación no todas pasan para desfilar.

Entonces, luego de la imposición de bandas, en la que a cada mujer se le da su banda con el nombre del país al que representan, se llevó a cabo lo que se conoce como la ceremonia de apertura de Miss Universo.

¿Cómo fue el desfile de Vanessa Pulgarín en la ceremonia de apertura de Miss Universo?

Vanessa Pulgarín tuvo su respectiva presentación al lado de sus colegas de Islas Caimán, Chile y China. Al momento en el que pasó Miss Universe Colombia, quedó demostrada la preparación de la antioqueña.

Vanessa Pulgarín recibió la banda oficial de Colombia en Miss Universo | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados La toxi costeña Exmánager de La Toxi Costeña contó qué hizo la cantante con el dinero de La casa de los famosos

Lo anterior porque, en primera medida, los seguidores y expertos dicen que Pulgarín lució impecable con el diseño de un brillante vestido en el que predominó una gran flor.

"¡Vanessa Pulgarín, Colombia!", gritó ante el universo.

Enseguida, la colombiana hizo una pequeña pasarela, mientras que la cámara se enfocó en su rostro y pelo. Para esta ocasión, decidió lucir su cabellera suelta con ondas y un maquillaje de gala; por lo que se ve, la reina de Colombia está sabiendo impactar en Tailandia.

¿Qué opiniones generó Vanessa Pulgarín?

Los internautas comentaron el clip de la aparición de Vanessa Pulgarín en la ceremonia de Miss Universo 2025, así que se pueden leer diferentes puntos de vista, como: "¡Qué elegancia Colombia y que bella!", "El vestido espectacular", "Dios, Colombia está divina", "El vestido y su presencia increíble".

Coronación de Vanessa Pulgarín como la reina de Colombia | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados La toxi costeña Exmánager de La Toxi Costeña expuso audios de hijos de la cantante pidiéndole plata

Cabe recordar que la elección y coronación de Miss Universo 2025 será el próximo viernes 21 de noviembre, es la edición número 74 del certamen de belleza más importante del mundo.