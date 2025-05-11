Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Reaparece Juan David Tejada! Se muestra junto al hijo que tuvo con Aida Merlano y su otra hija

Juan David Tejada se mostró feliz con sus dos hijos, uno siendo un bebé y la otra una adolescente. ¡Igualitos!

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Hijos de Juan David Tejada
¡Reaparece Juan David Tejada! Se muestra junto al hijo que tuvo con Aida Merlano y su otra hija | Fotos de Freepik.

Juan David Tejada, quien es el exesposo de la influenciadora Aida Victoria Merlano, sorprendió al compartir distintos videos no solo junto a su pequeño hijo, sino que también presumió a su hija.

Sí, el empresario demostró que pudo ver a su bebé tras tener diversas disputas con Aida Victoria Merlano y no lo hizo solo, ya que lo acompañó su hija, quien ya es una adolescente y asombró por el parecido que tiene a su papá.

¿Cuál es el video de Juan David Tejada con sus hijos?

Mediante historias en su perfil oficial de Instagram, Tejada mostró el feliz momento que estuvo al lado de sus hijos. En el video, el empresario y agropecuario se encuentra cargando a sus brazos al pequeño Emiliano, mientras que a su lado se está su hija Sara.

"Cuánto los amo", escribió Juan David Tejada en el video.

 

¿Cómo fue el reencuentro de Juan David Tejada con su hijo?

Antes del clip en familia, Juan David Tejada compartió otro en el que se encuentra únicamente con su bebé Emiliano, fruto del amor que alguna vez tuvo y presumió en redes junto a Aida Victoria Merlano.

En el mencionado contenido, el empresario señaló que extrañaba mucho a su hijo, pero ya lo pudo ver. Entonces, el pequeño se encuentra descansando en los brazos de su padre, quien le está prestado atención.

Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada
Juan David Tejada reaparece en medio de disputas con Aida Victoria Merlano | Foto del Canal RCN y Freepik.

Es necesario mencionar que Juan David había dicho que su exesposa, Aida Merlano, no le permitía ver a su hijo, pero luego la influencer salió en su defensa a decir que el empresario era el que no mostraba interés.

"Te amo, te extrañaba muchísimo", escribió Juan David Tejada al ver a su bebé.

Así las cosas, se prevé que Juan David Tejada llegó a un acuerdo con Aida Victoria Merlano en torno al hecho de que el empresario no compartía tiempo con el bebé.

No obstante, aunque la polémica ya no es tendencia, muchos se preguntan sobre el desenlace de la discusión entre la expareja, ya que Merlano aseguró que su exesposo no le colaboraba económicamente para criar a su hijo, entre otras más acusaciones.

