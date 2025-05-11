Hija de Karina García respondió por qué no la está apoyando en 'La mansión de Luinny'

La modelo paisa Karina García se encuentra participando en el reality de La mansión de Luinny, en República Dominicana, y ha generado diferentes comentarios por su forma de ser. Independientemente de ello, por el momento, es la más votada por parte del público.

Artículos relacionados Talento internacional Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue

Sin embargo, los seguidores e internautas cuestionaron a la hija de Karina García, quien se llama Isabella Vargas. Esto después de que la joven activó la caja de preguntas y respuestas en Instagram.

¿La hija de Karina García la está apoyando o no en República Dominicana?

Isabella Vargas tiene reconocimiento en redes sociales, pero resulta que para algunos la joven no le ha demostrado el apoyo suficiente a su mamá.

Isabella Vargas habló de la participación de su mamá Karina García en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Entonces, la hija de Karina decidió responderle a los que la están tachando porque supuestamente no le está brindando la atención necesaria a la participación de la mujer que le dio la vida en el reality de República Dominicana.

De acuerdo con Isabella, no es cierto que algunos piensen que ella no está pendiente de Karina García en La mansión de Luinny, ya que aseguró que la ve en todo momento.

Artículos relacionados La toxi costeña Exmánager de La Toxi Costeña expuso audios de hijos de la cantante pidiéndole plata

"Vean, yo todo el tiempo la estoy viendo, estoy pendiente de lo que hace y de lo que no hace... Es que ustedes dicen eso porque no estoy aquí todo el tiempo hablándoles del reality, pero no se preocupen que yo ando en la juega", dijo la hija de Karina García.

¿Cómo ve Isabella Vargas la participación de su mamá, Karina García, en 'La mansión de Luinny'?

De manera conjunta, Isabella Vargas expresó que la versión que está teniendo su mamá a nivel internacional le gusta. No obstante, precisó que es necesario que sepa manejar las diferentes emociones que puede generar una producción de este tipo.

"Hasta ahora todo va superbién y ya en este momento ella no tiene problemas con nadie... No es que no la esté apoyando, simplemente que no hable tanto del reality, no quiere decir que no me lo vea", añadió Isabella.

Karina García está causando sensación en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano ¡Reaparece Juan David Tejada! Se muestra junto al hijo que tuvo con Aida Merlano y su otra hija

Para finalizar, la hija de Karina mencionó a La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN en el que la modelo paisa obtuvo mayor visibilidad en el país que la vio nacer.