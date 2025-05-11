Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Karina García respondió por qué no la está apoyando en 'La mansión de Luinny'

Isabella Vargas decidió responderle a los que la están tachando por no hablar de su mamá, Karina García, en República Dominicana.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García, Isabella Vargas
Hija de Karina García respondió por qué no la está apoyando en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

La modelo paisa Karina García se encuentra participando en el reality de La mansión de Luinny, en República Dominicana, y ha generado diferentes comentarios por su forma de ser. Independientemente de ello, por el momento, es la más votada por parte del público.

Artículos relacionados

Sin embargo, los seguidores e internautas cuestionaron a la hija de Karina García, quien se llama Isabella Vargas. Esto después de que la joven activó la caja de preguntas y respuestas en Instagram.

¿La hija de Karina García la está apoyando o no en República Dominicana?

Isabella Vargas tiene reconocimiento en redes sociales, pero resulta que para algunos la joven no le ha demostrado el apoyo suficiente a su mamá.

Karina García, Isabella Vargas
Isabella Vargas habló de la participación de su mamá Karina García en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Entonces, la hija de Karina decidió responderle a los que la están tachando porque supuestamente no le está brindando la atención necesaria a la participación de la mujer que le dio la vida en el reality de República Dominicana.

De acuerdo con Isabella, no es cierto que algunos piensen que ella no está pendiente de Karina García en La mansión de Luinny, ya que aseguró que la ve en todo momento.

Artículos relacionados

"Vean, yo todo el tiempo la estoy viendo, estoy pendiente de lo que hace y de lo que no hace... Es que ustedes dicen eso porque no estoy aquí todo el tiempo hablándoles del reality, pero no se preocupen que yo ando en la juega", dijo la hija de Karina García.

 

¿Cómo ve Isabella Vargas la participación de su mamá, Karina García, en 'La mansión de Luinny'?

De manera conjunta, Isabella Vargas expresó que la versión que está teniendo su mamá a nivel internacional le gusta. No obstante, precisó que es necesario que sepa manejar las diferentes emociones que puede generar una producción de este tipo.

"Hasta ahora todo va superbién y ya en este momento ella no tiene problemas con nadie... No es que no la esté apoyando, simplemente que no hable tanto del reality, no quiere decir que no me lo vea", añadió Isabella.

Karina García
Karina García está causando sensación en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Para finalizar, la hija de Karina mencionó a La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN en el que la modelo paisa obtuvo mayor visibilidad en el país que la vio nacer.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano. Karina García

Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo