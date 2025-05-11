Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es Sara Tejada, la bella hija mayor de Juan David Tejada exesposo de Aida Victoria Merlano

Juan David Tejada tiene una hija a la que le gustan los reinados y está construyendo su camino en el mundo de la belleza.

Juan David Tejada, Aida Victoria Merlano
Ella es Sara Tejada, la bella hija mayor de Juan David Tejada exesposo de Aida Victoria Merlano | Foto de Freepik y Canal RCN.

Se reveló la identidad de la hija mayor de Juan David Tejada, exesposo de la influenciadora Aida Victoria Merlano.

El empresario Juan David Tejada subió un reciente video a sus redes sociales en el que apareció junto a Emiliano, el bebé que tuvo con Aida Victoria Merlano, pero a la vez con otra joven, quien es su hija.

¿Quién es Sara Tejada, la hija mayor de Juan David Tejada?

El nombre de la hija mayor del agropecuario es Sara Tejada, en redes sociales se puede observar que está en la construcción de su camino para ser reina de belleza; de hecho, en la descripción de su perfil en Instagram dice que es Teen World Cauca 2024.

La joven, de la que no se conoce la edad, pero se ve que es adolescente, es la hija de Juan David Tejada. Esto se confirmó mediante cometarios del empresario en diferentes publicaciones, en los que ratificó el amor que siente por ella.

La mayoría de fotos que tiene Sara Tejada son relacionadas con el mundo de la belleza y el modelaje, pero también tiene imágenes con caballos, lo que significa que heredó el gusto equino que tiene su papá.

¿Cómo es la relación de Sara Tejada con su hermano Emiliano, hijo de Aida Victoria Merlano?

En el mismo perfil de Instagram de Sara Tejada, con más de 78 mil seguidores acumulados, hay un video en el que está ella con Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano, puntualmente en la revelación de género del bebé, meses atrás.

Junto a la fotografía, en la que la joven y su papá están dándole un beso al estómago de Aida, se escucha un mensaje de Sara para su hermano Emiliano, destacando que desde el momento en el que supo que llegaría al mundo, se sintió demasiado orgullosa.

"Hermanito de mi corazón, Emi, aún no te conozco y te amo con mi vida. Me da demasiada alegría que llegó un niño a la familia... Eres el mejor regalo que pudieron darme, prometo ser tu compañera fiel, tu ejemplo a seguir y guía en cada paso que des", expresó en su momento Sara Tejada.

