Violeta Bergonzi alborotó las redes: enseñó su figura y lanzó indirecta con estilo

La presentadora Violeta Bergonzi, quien a propósito sigue participando en MasterChef Celebrity, enamoró a través de un video en el que dejó ver su figura.

Por estos días, Violeta ha sido el foco de atención no solo por su desempeño en el programa de cocina del Canal RCN, sino a la vez por diferencias que manifestó que tiene con la locutora Valentina Taguado.

¿Cómo Violeta Bergonzi presumió su figura?

Luego de dichas discrepancias, la presentadora decidió dejar a un lado el tema y por eso es que apareció en el clip con el que conquistó a todos los que la siguen en redes sociales.

Violeta Bergonzi cautivó a sus seguidores | Foto del Canal RCN.

Lo anterior se debe a que Bergonzi se sumó a la dinámica de 'arréglate conmigo', la cual consiste en mostrar el outfit que eligió para vestir.

En ese sentido, la host de TV se puso un pantalón de jean ancho y lo complementó con una camiseta de color lima, a la vez que con una correa, chaqueta de cuero y unos estrambóticos lentes que le dieron el toque diferente a toda su propuesta de vestir.

¿Qué indirecta escribió Violeta Bergonzi mientras se arreglaba?

Los internautas no pasaron de manera desapercibida la canción que Violeta Bergonzi le agregó al video, pues se trata del tema llamado La mitad de la mitad de los artistas Crudo Means Raw y Mabiland. Esto fue interpretado como una posible indirecta en medio de las diferencias que ha venido protagonizando.

Asimismo, agradeció por el apoyo que está recibiendo a través de mensajes de amor en sus redes sociales.

"Ojo se resbala por salsa... Mi equipo Violeta los amo mucho, gracias por tantos mensajes llenos de amor", escribió la presentadora.

Este es el clip de Violeta Bergonzi con el que presumió su figura, a la vez que consignó el mensaje que parece pulla:

Los seguidores y usuarios digitales no se quedaron atrás, así que varios escribieron mensajes para Violeta Bergonzi, entre ellos: "Divina y preciosa", "Hermosa cada día más", "Dios santo", "Saluditos a los haters porque la belleza y la originalidad no pelea con nadie".