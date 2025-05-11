Así fueron las emotivas palabras de Patricia Grisales al abandonar MasterChef Celebrity Colombia

En la noche del 5 de noviembre de 2025, se vivió un episodio de MasterChef Celebrity Colombia llenó de emoción y lágrimas en la que Patricia Grisales quedó fuera de competencia.

¿Qué preparó Patricia Grisales que la dejó eliminada de MasterChef Celebrity?

Las cocineras Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Patricia Grisales se enfrentaron a un reto decisivo de eliminación en MasterChef en donde tenían un reto libre y la despensa abierta siempre.

Desde el inicio, las concursantes se mostraron muy nerviosas y sensibles, pues una de ellas no pasaría al top 7, ni usaría la anhelada filipina.

Patricia Grisales se mostró nerviosa al competir contra dos grandes cocineras, pero aprovechó el momento para enviar un mensaje de unión: “Lo bonito es que todas nos queremos mucho, no tenemos rivalidad; pareciera que no estuviéramos en una competencia”, aseguró.

Durante la preparación de su plato, se mostró sensible e incluso rompió en llanto, pero también expresó que “Los sueños se cumplen, no importa la edad”, mientas recibía la visita de los chefs a su estación.

Asimismo, durante la preparación, los contratiempos fueron inevitables. Patricia tuvo dificultades con la máquina de pasta y estuvo a punto de rendirse faltando tan solo 10 minutos para entregar el plato.

Por lo que recibió una ayuda inesperada del chef Nicolás de Zubiría se acercó para apoyarla y motivarla.

Finalmente, su plato recibió elogios en el atril, y Rausch le destacó el emplato diciéndole que ese fue el mejor que había hecho durante la competencia.

Patricia Grisales deja MasterChef y comparte su gratitud: “Los quiero mucho, me siento privilegiada”. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Patricia Grisales al abandonar MasterChef Celebrity?

Al recibir la noticia de los chefs sobre su eliminación por un pequeño error, Patricia Grisales se despidió con palabras llenas de gratitud: “Me voy muy contenta con lo que hice acá. Me siento privilegiada por vivir esto”.

Además de recibir estas bonitas palabras, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch le expresaron su afecto y reconocimiento.

“Aquí tienen una amiga siempre”, dijo Patricia, quien aseguró sentir mucha alegría por vivir esta aventura, aprender y soportar el ritmo de la competencia. “Los quiero mucho”.

Claudia Bahamón, emocionada, le confesó que quería ser como ella cuando fuera grande.