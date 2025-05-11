Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue la inesperada ayuda de los chefs en el decisivo reto de MasterChef Celebrity Colombia

Los chefs sorprendieron al intervenir en el reto decisivo para apoyar a las tres cocineras que se enfrentaban a la eliminación.

Los chefs de MasterChef Celebrity sorprendieron al ayudar a las cocineras en pleno reto de eliminación
El gesto de los chefs que conmovió a todos en el tenso reto de MasterChef Celebrity Colombia. (Foto: Canal RCN)

En un nuevo episodio de MasterChef Celebrity Colombia, la tensión alcanzó su punto más alto cuando tres de las competidoras Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Patricia Grisales, se enfrentaron en un decisivo reto de eliminación.

¿Por qué los chefs decidieron ayudar a las participantes en MasterChef Celebrity Colombia?

Desde el inicio, Claudia Bahamón destacó el esfuerzo y compromiso de las participantes, quienes llegaron a la prueba con emociones a flor de piel.

Patricia se mostró nerviosa, mientras Violeta, entre risas y lágrimas, reconoció que no quería ganar al enfrentarse a sus oponentes.

Mientras Carolina se mostraba más fuerte, en medio de la cocinada también lloró y se mostró frustrada al no poder lograr el plato que quería.

Durante la preparación, los contratiempos no tardaron en aparecer. Patricia, que trabajaba con pasta, tuvo problemas con la máquina y estuvo a punto de rendirse.

En ese momento, Nicolás de Zubiría se acercó para brindarle apoyo, animándola a no desistir. “Los sueños se cumplen, no importa la edad”, dijo.

Carolina también vivió momentos de frustración cuando una de sus preparaciones se quemó. Con los nervios al límite, recibió la ayuda de Jorge Rausch, quien le dio orientación para reorganizar su plato.

En tanto, Violeta, fue acompañada de cerca por Claudia Bahamón, quien al final se acercó para ayudarla en su emplatada y también recibió ayuda de Zubiría.

¿Cómo reaccionaron los chefs ante el caos final en MasterChef Celebrity Colombia?

A pocos minutos del cierre, la cocina se convirtió en un caos. Ante la desesperación de las tres cocineras por emplatar a tiempo, los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, junto a Claudia Bahamón, salieron de sus puestos para ayudarlas directamente.

El gesto sorprendió a todos, incluso a los compañeros que observaban desde el lounge, quienes aplaudieron la empatía de los jurados.

Pese a la ayuda, los chefs mostraron su profesionalismo al probar los tres platos, y tomar la decisión de quien abandonaría la competencia por un simple error.

Al final, Violeta pasó al balcón gracias a su técnica y presentación, mientras Carolina y Patricia esperaban la decisión más difícil.

La eliminada fue Patricia Grisales, quien se despidió agradecida por la oportunidad: “Me voy muy contenta con lo que hice aquí, me siento privilegiada por vivir esto”.

