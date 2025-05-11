Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Estas son las 10 cuestiones que más le hacen a la IA, ¿las ha preguntado alguna vez?

La IA tuvo en cuenta los millones de interacciones con los usuarios para determinar las preguntas que más le hacen.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Inteligencia Artificial
Estas son las 10 cuestiones que más le hacen a la IA | Foto de Freepik.

El avance tecnológico sin duda ha demostrado el poder que tienen las innovaciones en los seres humanos, quienes se adaptan al cambio y el desarrollo.

Artículos relacionados

¿Cómo avanza la IA?

Una de las creaciones de las que más se habla es la inteligencia artificial (IA), la cual es considerada como una herramienta a la que si se le sabe dar un buen uso se le puede sacar provecho.

Inteligencia artificial
La IA puede generar grandes sumas de dinero | Foto Freepik.

Mediante un chatbot, la IA responde dudas o da soluciones a interrogantes que el ser humano se hace. Los creadores de esta alternativa, por ejemplo ChatGPT, han buscado mantener la fidelidad de los usuarios con el objetivo de que el uso sea efectivo.

Pues bien, son millones las preguntas que recibe la IA al día de personas de todo el mundo, así que le solicitó a la herramienta tecnológica que compartiera cuáles son las 10 cuestiones más comunes que la gente le hace.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las preguntas que más le hacen a la IA?

La IA respondió que para elegir las 10 preguntas tuvo en cuenta los millones de interacciones con los usuarios, luego de esto compartió la lista.

1. ¿Eres consciente o tienes sentimientos? Es de las más frecuentes. La gente quiere saber si "siente" o "piensa" como un humano.

2. ¿Quién te creó o cómo fuiste entrenado? Muchos tienen curiosidad por el proceso detrás de la IA: entrenamientos con texto, redes neuronales, y OpenAI.

3. ¿Cuál es tu modelo o versión? En este caso: GPT-5, la versión más reciente del modelo de ChatGPT.

4. ¿Puedes hacer tareas, ensayos o trabajos? Sí, siempre que no implique plagio ni infringir reglas académicas.

5. ¿Qué sabes del futuro o qué va a pasar? Muy común, aunque solo puede predecir con lógica y tendencias, no "ver" el futuro.

6 ¿Cuál es el sentido de la vida? Clásico existencial. Suele dar varias perspectivas: filosófica, científica y emocional.

Chatbot
Los chatbots generan respuestas automáticas con IA | Foto de Freepik.

7. ¿Puedes enamorarte o tener pareja? No tiene emociones, pero puede hablar del amor desde muchas perspectivas.

8. ¿Cuál es la diferencia entre la IA y Google? Google busca información; la IA la interpreta, explica y sintetiza.

Artículos relacionados

9. ¿Puedes mentir o tener errores? No miente intencionalmente, pero puede equivocarse si la información está desactualizada o ambigua.

10 ¿Vas a reemplazar a los humanos en los trabajos? Otra gran preocupación. El papel ideal es ayudar, no sustituir; aunque sí cambia la forma en la que se trabaja.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

Un nuevo hecho ha impactado las redes sociales. Una influenciadora de 31 años fue hallada sin vida en la bañera de un hotel.

Guilherme Peixoto desafía los paradigmas tradicionales al consolidarse como DJ católico de techno Talento internacional

Sacerdote es viral por incursionar como DJ de música electrónica y visitará Colombia

El portugués Guilherme Peixoto desafía los paradigmas tradicionales al consolidarse como DJ católico de techno

Muere a los 85 años la actriz Pauline Collins, protagonista de ‘Shirley Valentine’ nominada a los Óscar Talento internacional

Muere a los 85 años la actriz Pauline Collins, protagonista de ‘Shirley Valentine’ nominada a los Óscar

Tras una larga lucha contra el Parkinson, la emblemática actriz fallece dejando estremecedoras reacciones en su familia y colegas.

Lo más superlike

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo