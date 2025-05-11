Yina Calderón desafía críticas y muestra su figura con orgullo en 'La mansión de Luinny'

La polémica influenciadora Yina Calderón continúa participando en el reality de La mansión de Luinny. Como era de esperarse, desde el primer día causó alboroto y ahora que se cumple una semana la empresaria de fajas sigue con su misma dinámica de ser la villana.

¿Yina Calderón está de enemiga con Karina García en 'La mansión de Luinny'?

El reality de República Dominicana ha dado mucho para hablar, especialmente por sus participantes colombianas Yina Calderón y Karina García. Todos los días abundan clips en redes sociales de las dos, hasta el punto en el que se especula que podrían volver a ser amigas.

Por el momento, Karina y Yina no se hablan, pero dejaron claro que no se van a nominar entre sí por respeto a Colombia, pero cualquier cosa puede pasar.

Entretanto, se realizó una actividad en la piscina, razón por la que los ojos recayeron en Yina Calderón debido a que presumió su figura usando un vestido de dos piezas.

Yina Calderón llama la atención en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

¿Cómo Yina Calderón presumió su figura en República Dominicana?

Sí, sin temor al que dirán, Yina Calderón se mostró con un traje de piscina. En efecto, las cámaras del reality se enfocaron en la empresaria de fajas, quien comenzó a modelar para todo el público.

De hecho, la colombiana estuvo feliz, pues se puso a saltar y a pedir ayuda para seguir en el reality de República Dominicana. A continuación, el video de Calderón luciendo el vestido de dos piezas:

Yina Calderón es una mujer de amores y desacuerdos, lo que significa que al aparecer con el mencionado traje las reacciones tomaron relevancia. En ese sentido, abundan los puntos de vista para la emprendedora, algunos positivos y otros despectivos.

Entonces, en Instagram se pueden leer comentarios como: "Yina es hermosa", "Yina tiene salud y eso es lo importante", "Yina es la que le da vida, rating y visualización", "Me encanta ella porque es muy segura de sí misma", entre muchos otros más.

Yina Calderón proyecta seguridad | Foto del Canal RCN.

Es importante mencionar que Yina Calderón es admirada por mostrar su físico sin importarle la opinión de los demás, pues ella es de las mujeres que sufrió las consecuencias de los biopolímeros años atrás.