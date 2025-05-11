Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ornella Sierra confirmó su noviazgo y reveló que todo empezó con un meme: “Llevamos 30 horas juntos”

Ornella Sierra habló sin filtró y contó todo sobre su nuevo novio, tras 5 años de amistad y cómo formalizó su relación.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ornella Sierra confirma su noviazgo en ¿Qué hay pa' dañar?
Ornella Sierra rompió el silencio y confirmó su noviazgo en vivo. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido barranquillera Ornella Sierra estuvo recientemente en el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar? de la app de Canal RCN y hizo una revelación: confesó que está muy bien acompañada.

¿Quién es el nuevo novio de Ornella Sierra?

En una charla con las presentadoras Johana Velandia y Valentina Taguado, Ornella abrió su corazón y habló sobre esa persona que se le ‘robó’ el corazón.

La barranquillera confesó que es muy enamoradiza y, aunque disfrutó sus meses de soltería, en esta ocasión sí revisó antecedentes para evitar sorpresas, como le ocurrió con su relación anterior.

Ornella reveló que su nueva pareja la conoce desde hace 5 años: “Estoy tranquila y estoy bien”. Además, es igual de barranquillero y vive en la capital del Atlántico.

Llevamos 30 horas y 9 minutos juntos”, dijo entre risas, mientras Johana Velandia le aconsejaba no publicar la foto en sus redes sociales.

Ornella Sierra confirma su noviazgo en ¿Qué hay pa' dañar?
Ornella Sierra rompió el silencio y confirmó su noviazgo en vivo. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo comenzó la historia de amos entre Ornella Sierra y su nuevo novio?

Aunque se desconoce el nombre y a qué se dedica su pareja, Ornella contó que, aunque pensó mantener su relación muy privada, terminó confesando: “¡Mírenme aquí contando todo!”, entre risas.

La creadora de contenido barranquillera explicó que son amigos desde hace mucho tiempo y que comenzaron a salir de manera informal con un meme que decía: “Somos prenovios”.

Desde entonces, Ornella empezó a contar los días de prenovios y, cuando ya llevaban 60 días, la dinámica cambió y decidió preguntar directamente: "Qué somos".

Ornella Sierra confirma su noviazgo en ¿Qué hay pa' dañar?
Ornella Sierra rompió el silencio y confirmó su noviazgo en vivo. (Foto: Canal RCN)

Finalmente, Ornella rompió el silencio y contó que, debido a un viaje a Bogotá, su pareja se sinceró y le propuso ser su novio, a lo que la barranquillera respondió sin dudar: “Sí”.

“Ya llevábamos 63 días ”, refiriéndose a que debían formalizar su relación, lo que comenzó con un meme.

Valentina Taguado, le preguntó en medio de la charla que pasará con la relación a distancia, por lo que Ornella confesó que no tiene ningún problema porque le gusta en ese aspecto.

Igual, no pasa mucho tiempo antes de que se vean, por lo que mientras ella esté en Bogotá está muy enfocada en su trabajo: “Yo viajo a Barranquilla o él viaja a Bogotá”. Ornella Sierra también confesó que sí es celosa, pero solo cuando le dan motivos.

