Valentino Lázaro destroza al exmánager de La Toxicosteña tras polémica: “Cero profesionalismo”

Recientemente, la cantante Cindy Ávila, más conocida como La Toxicosteña, ha dado de qué hablar tras estar en medio de una polémica con su exmánager. Por lo que, el influencer Valentino Lázaro rompió el silencio y arremetió contra el trabajo del exmánager.

¿Por qué La Toxicosteña está en medio de la polémica con su exmánager?

Todo comenzó cuando la cantante reveló que, mientras ella participaba en el reality de convivencia La casa de los famosos 2, había dejado encargado de todo a este personaje.

Sus hijos le habían hecho una confesión y tuvieron que pedirle para que les diera de comer y entre otros temas económicos, lo que enfureció a La Toxicosteña y la llevó a compartir públicamente la información en sus redes sociales.

Luego de esta declaración, el exmánager compartió públicamente varias confesiones de La Toxicosteña, además de revelar audios en los que dejaba mal parada a la cantante, e incluso hablaba mal de su relación de amistad con las hermanas Calderón.

Y es que, en medio de la polémica, Valentino Lázaro decidió, sin filtro, hablar de la situación y arremeter contra el trabajo del exmánager.

Valentino Lázaro explota contra el manager de La Toxi. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Valentino Lázaro al exmánager de La Toxicosteña?

El creador de contenido en un reciente episodio del podcast de Dímelo King y aunque su declaración no fue propiamente de defender a la Toxicosteña su dejó claro que ella no tiene inteligencia emocional ni profesional.

“Los dos se merecen, uno no tiene porque cobrarle a una manager cosas de trabajo porque debe ser profesional”, a lo que Dímelo King dijo: “A lo mejor se cansó de cobrarle”.

“Entonces debía poner una denuncia y resolver el problema, y no en una historia. Eso no va a hacer que te paguen, y todos lo saben”, respondió Valentino.

Sin embargo, sí arremetió contra el manager por meterse con los hijos menores de edad en este tema: "Tanto que te burlabas de que no le salían shows, eso habla de tu mal trabajo".

‘Tanto que se burlabas de que ella no avanzaba en la música, ¿pero quién era el manager?’ Mientras le recordaban su desempeño, dejó claro que denigrarla usando asuntos personales fue un acto de cero profesionalismo.