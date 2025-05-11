Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La bicicleta del Tour de Francia de Egan Bernal desapareció ¿Qué sucedió?

La bicicleta con la que Egan Bernal hizo historia en el Tour de Francia desapareció misteriosamente, generando preocupación nacional y un fuerte llamado a esclarecer los hechos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Egan Bernal confirmó la desaparición de la bicicleta con la que ganó el Tour. Las autoridades ya investigan.
Egan Bernal confirmó la desaparición de la bicicleta con la que ganó el Tour. Las autoridades ya investigan. Foto AFP/Ritzau Scanpix

Egan Bernal, uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, ha tomado un rumbo inesperado y bastante doloroso, pues apareció en redes sociales con una noticia que dejó sorprendidos a sus seguidores, la bicicleta con la que ganó el Tour de Francia desapareció.

Artículos relacionados

¿Qué fue lo que pasó con la bicicleta de Egan Bernal?

Aunque Bernal evitó confirmar directamente que fue víctima de robo, la desaparición de la bicicleta avaluada en una millonaria suma y con un valor simbólico incalculable, generó preocupación entre fanáticos y expertos del ciclismo.

En un video publicado en X, Egan explicó que el objeto estaba guardado en uno de sus almacenes, donde se supone que contaba con todos los protocolos de seguridad.

 

Sin embargo, pese a las medidas, la bicicleta fue sacada del lugar sin autorización y, hasta ahora, no hay rastro claro de lo sucedido, pues no se trata de una bicicleta cualquiera, es la máquina con la que Egan escribió una página dorada en la historia del deporte nacional e internacional.

Artículos relacionados

¿Qué sigue para Egan Bernal y su temporada tras esta noticia?

En cuanto a lo deportivo, Egan ya había concluido meses atrás con su participación en la Vuelta a España, y desde entonces, ha sido visto en eventos recreativos y encuentros con otros ciclistas, como lo fue el Giro de Rigo en Cartagena.

Desapareció la bicicleta del histórico Tour de Francia de Egan Bernal.
Desapareció la bicicleta del histórico Tour de Francia de Egan Bernal. Foto Freepik

La preparación para la próxima temporada iniciará a comienzos del 2026, donde buscará seguir recuperando su máximo nivel competitivo, dejando claro que, aunque mantiene la ilusión, también reconoce la potencia de sus contrincantes.

Artículos relacionados

¿Cómo avanza la investigación sobre la bicicleta perdida de Egan Bernal?

Mientras las autoridades y su equipo de trabajo revisan cámaras y pistas para esclarecer el hecho, el país entero acompaña a Egan Bernal en este duro momento.

Egan Bernal confirmó la desaparición de la bicicleta con la que ganó el Tour. Las autoridades ya investigan.
Egan Bernal confirmó la desaparición de la bicicleta con la que ganó el Tour. Las autoridades ya investigan. Foto AFP/Ritzau Scanpix

Y con mensajes de aliento, muchos de sus seguidores mantienen la esperanza en que la bicicleta regrese pronto a manos de su legítimo dueño, quien, más allá de un título deportivo, guarda en ella una parte de su historia personal y profesional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo