La bicicleta del Tour de Francia de Egan Bernal desapareció ¿Qué sucedió?

Egan Bernal, uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, ha tomado un rumbo inesperado y bastante doloroso, pues apareció en redes sociales con una noticia que dejó sorprendidos a sus seguidores, la bicicleta con la que ganó el Tour de Francia desapareció.

¿Qué fue lo que pasó con la bicicleta de Egan Bernal?

Aunque Bernal evitó confirmar directamente que fue víctima de robo, la desaparición de la bicicleta avaluada en una millonaria suma y con un valor simbólico incalculable, generó preocupación entre fanáticos y expertos del ciclismo.

En un video publicado en X, Egan explicó que el objeto estaba guardado en uno de sus almacenes, donde se supone que contaba con todos los protocolos de seguridad.

Sin embargo, pese a las medidas, la bicicleta fue sacada del lugar sin autorización y, hasta ahora, no hay rastro claro de lo sucedido, pues no se trata de una bicicleta cualquiera, es la máquina con la que Egan escribió una página dorada en la historia del deporte nacional e internacional.

¿Qué sigue para Egan Bernal y su temporada tras esta noticia?

En cuanto a lo deportivo, Egan ya había concluido meses atrás con su participación en la Vuelta a España, y desde entonces, ha sido visto en eventos recreativos y encuentros con otros ciclistas, como lo fue el Giro de Rigo en Cartagena.

Desapareció la bicicleta del histórico Tour de Francia de Egan Bernal. Foto Freepik

La preparación para la próxima temporada iniciará a comienzos del 2026, donde buscará seguir recuperando su máximo nivel competitivo, dejando claro que, aunque mantiene la ilusión, también reconoce la potencia de sus contrincantes.

¿Cómo avanza la investigación sobre la bicicleta perdida de Egan Bernal?

Mientras las autoridades y su equipo de trabajo revisan cámaras y pistas para esclarecer el hecho, el país entero acompaña a Egan Bernal en este duro momento.

Egan Bernal confirmó la desaparición de la bicicleta con la que ganó el Tour. Las autoridades ya investigan. Foto AFP/Ritzau Scanpix

Y con mensajes de aliento, muchos de sus seguidores mantienen la esperanza en que la bicicleta regrese pronto a manos de su legítimo dueño, quien, más allá de un título deportivo, guarda en ella una parte de su historia personal y profesional.