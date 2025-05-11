Alexis Cuero, aspirante de La casa de los famosos confesó cómo superó una difícil etapa de su vida

En las últimas semanas, varios internautas han generado múltiples opiniones a través de las diferentes plataformas digitales acerca de los participantes que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, se conoció el nombre del tercer grupo de aspirantes, el cual está conformado por: Alexis Cuero, Duvan Niño, Esteban Bernal, Jonathan Fierro, Felipe Ojeda y Santiago Ríos.

De este modo, la decisión para elegir al próximo habitante que hará parte de la casa más famosa del país está en tus manos y lo podrás hacer mediante el siguiente enlace: lacasadelosfamososcolombia.com

¿Cuál es la inspiradora historia de vida de Alexis Cuero, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Alexis Cuero ha generado una variedad de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de su gran desempeño en el deporte, en especial por ser campeón olímpico en el campo de la lucha.

Así salió adelante Alexis Cuero, aspirante de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, compartió algunos detalles acerca de su vida personal y los difíciles momentos que atravesó en el pasado antes de ser una importante figura en el deporte, pues se crio en un barrio humilde junto a su familia:

“Realmente yo crecí en un barrio en donde me crie con mi familia, fuimos muy humildes. Así también, le agradezco a Dios porque resaltamos de un lugar a otro y esto nos cambió la vida. Así que conocí el deporte y ahí fui avanzando en el deporte”, agregó Alexis.

Así también, Alexis Cuero reveló que se sintió sumamente orgulloso de la llegada del deporte en su vida, pues a pesar de las situaciones que vivió en su pasado, ha tenido la oportunidad de darle una mejor calidad de vida a su familia.

“Nunca pensé llegar tan lejos en el deporte. Recuerdo que, en ese entonces, fue maravilloso cuando la lucha llega a mi vida gracias a mi entrenador Sergio Arias cuando estaba pequeño. Así que empecé a practicar este deporte gracias a él”.

¿Cómo votar por tu aspirante favorito de La casa de los famosos Colombia 2026?

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 9 de noviembre a las 4 p.m. El nombre del primer habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidato preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la sección llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorito:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 9 de noviembre a las 4 p.m.