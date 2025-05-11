Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alexis Cuero, aspirante de La casa de los famosos confesó cómo superó una difícil etapa de su vida

Aspirante de La casa de los famosos Colombia se pronunció acerca del difícil momento económico que vivió en su infancia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alexis Cuero, aspirante de La casa de los famosos reveló el difícil momento que atravesó en el pasado
¿Cuál es la confesión que hizo Alexis Cuero en Buen Día, Colombia? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, varios internautas han generado múltiples opiniones a través de las diferentes plataformas digitales acerca de los participantes que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, se conoció el nombre del tercer grupo de aspirantes, el cual está conformado por: Alexis Cuero, Duvan Niño, Esteban Bernal, Jonathan Fierro, Felipe Ojeda y Santiago Ríos.

De este modo, la decisión para elegir al próximo habitante que hará parte de la casa más famosa del país está en tus manos y lo podrás hacer mediante el siguiente enlace: lacasadelosfamososcolombia.com

Artículos relacionados

¿Cuál es la inspiradora historia de vida de Alexis Cuero, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Alexis Cuero ha generado una variedad de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de su gran desempeño en el deporte, en especial por ser campeón olímpico en el campo de la lucha.

Alexis Cuero, aspirante de La casa de los famosos reveló el difícil momento que atravesó en el pasado
Así salió adelante Alexis Cuero, aspirante de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, compartió algunos detalles acerca de su vida personal y los difíciles momentos que atravesó en el pasado antes de ser una importante figura en el deporte, pues se crio en un barrio humilde junto a su familia:

“Realmente yo crecí en un barrio en donde me crie con mi familia, fuimos muy humildes. Así también, le agradezco a Dios porque resaltamos de un lugar a otro y esto nos cambió la vida. Así que conocí el deporte y ahí fui avanzando en el deporte”, agregó Alexis.

Artículos relacionados

Así también, Alexis Cuero reveló que se sintió sumamente orgulloso de la llegada del deporte en su vida, pues a pesar de las situaciones que vivió en su pasado, ha tenido la oportunidad de darle una mejor calidad de vida a su familia.

“Nunca pensé llegar tan lejos en el deporte. Recuerdo que, en ese entonces, fue maravilloso cuando la lucha llega a mi vida gracias a mi entrenador Sergio Arias cuando estaba pequeño. Así que empecé a practicar este deporte gracias a él”.

¿Cómo votar por tu aspirante favorito de La casa de los famosos Colombia 2026?

Recuerda que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 9 de noviembre a las 4 p.m. El nombre del primer habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será en el horario de las 7:00 p.m. a través de Noticias RCN.

Alexis Cuero, aspirante de La casa de los famosos reveló el difícil momento que atravesó en el pasado
¿Cómo votar por tu aspirante favorito de La casa de los famosos Colombia 2026?

A continuación, te explicamos el proceso que debes tener en cuenta para elegir a tu candidato preferido para que ingrese a la tercera temporada de La casa de los famosos 3:

1. Ingresa al sitio oficial de La casa de los famosos 2026:

Entra a lacasadelosfamososcolombia.com desde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la sección llamada Votaciones La Casa de los Famosos.

2. Elige a tu aspirante favorito:

Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3. Allí, podrás hacer click en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

3. Confirma tu voto:

Revisa tu elección y confirma. Recuerda que las votaciones están abiertas y se cierran el próximo domingo 9 de noviembre a las 4 p.m.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo

La trova de Nicolás de Zubiría generó risas en MasterChef Celebrity tras los intentos fallidos de los cocineros.

Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

La jugada de Alejandra en Masterchef Celebrity contra Valentina y Michelle, ¿le funcionó?

Alejandra usó su ventaja en Masterchef y se inclinó por Valentina y Michelle en un reto contra el tiempo.

Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado se mostró incomoda con Belén Alonso en Masterchef Celebrity, ¿qué pasó?

Valentina se incomodó con Belén en un reto de alta cocina que exigió precisión y creatividad.

Lo más superlike

A Yina Calderón la tildan de "niña especial" y le dicen que no sirve para Villana Yina Calderón

Yina Calderón llamada “niña especial” y le dicen que ni para villana sirve en La mansión, ¿por qué?

A Yina Calderón la llamaron “niña especial” y le dijeron que “ni para villana sirve” en La mansión de Luinny.

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Cantante mexicano se hace viral tras lucir una ruana boyacense en concierto. Viral

Cantante mexicano lució ruana boyacense en concierto y se hizo tendencia

Manelyk González debuta como actriz Influencers

Manelyk debuta como actriz junto a Maribel Guardia y sorprende al revelar que está hospitalizada

Ana María Estupiñán en embarazo Ana María Estupiñán

¿Cómo se llama el hijo de Ana María Estupiñán y qué significa su nombre?